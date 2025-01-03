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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يبدأ 2025 بميزة مبتكرة لاستعادة المحادثات المفقودة بسهولة

واتساب
واتساب
احمد الشريف
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افتتحت منصة واتساب العام الجديد بإطلاق ميزة ثورية تُسهِّل على المستخدمين استرداد سجلات المحادثات المفقودة عبر خاصية جديدة متاحة لجميع أنظمة التشغيل.

آلية عمل الميزة الجديدة

وفقًا لتقرير نشره موقع WABetaInfo المتخصص في التقنية، تتيح الميزة للمستخدمين طلب نسخة من سجل المحادثة المشتركة مع أي جهة اتصال مسجلة على المنصة. 

وتعد هذه الفكرة بسيطة لكنها فعالة؛ حيث يمكن للمستخدم طلب المحادثة المفقودة مباشرة من الطرف الآخر.

بعد تقديم الطلب، تتطلب العملية خطوة تحقق مزدوجة لتعزيز الأمان. يجب على كل من المرسل والمستلم تأكيد هويتهم باستخدام رمز تحقق مكون من 6 أرقام يتم إرساله إلى كل طرف.

 يضمنهذا الإجراء أن الطرفين فقط هما المالكان الشرعيان للحسابات، مما يحمي خصوصية وأمان المحادثات.

حل لمشكلة شائعة بين المستخدمين

لطالما كان فقدان المحادثات مصدر إزعاج كبير لمستخدمي واتساب، سواء بسبب تغيير الهاتف دون وجود نسخة احتياطية، أو حذف الرسائل بالخطأ، أو حتى فشل استعادة المحادثات من النسخ الاحتياطي. 

تقدم هذه الميزة الجديدة حلاً سهلاً وفعّالًا لهذه المشكلة، ما يمنح المستخدمين راحة بال وقدرة على استعادة الذكريات المهمة.

خطوة نحو تجربة مستخدم أفضل

تأتي هذه الإضافة كجزء من جهود واتساب المستمرة لتحسين تجربة المستخدم وجعل التطبيق أكثر ملاءمة ومرونة. 

مع اعتماد هذه الميزة، يتوقع أن يتم تقليل الإحباط المرتبط بفقدان الرسائل، مما يعزز مكانة واتساب كأحد أكثر تطبيقات المراسلة استخدامًا عالميًا.

بفضل هذه الخطوة، يثبت واتساب مرة أخرى أنه يستمع لاحتياجات مستخدميه، معززًا التزامه بتقديم حلول عملية لمشاكلهم اليومية.

واتساب تطبيق الواتساب التقنية

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