"مصر أكتوبر" يوزع 2000 بطانية بالإسكندرية ضمن مبادرته "أمل بلا نهاية"

قامت أمانة حزب مصر أكتوبر في محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بالمحافظة، بتوزيع عدد كبير من (البطاطين) على الأسر الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة “أمل بلا نهاية” التي أطلقها الحزب، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحزب لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومساندة المجتمع خلال فصل الشتاء.

ووزعت أمانة الحزب بالمحافظة، 2000 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا، كدفعة أولي ضمن مبادرة “أمل بلا نهاية” التي أطلقها الحزب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، بضرورة دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتأكيدًا على الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مصر أكتوبر في تحقيق التكافل الاجتماعي.

وخلال الفعالية، وجه المهندس أحمد حلمي الشكر لأمانة القسم رمل ثان، على الجهود المبذولة لإنجاح المبادرة، مؤكدا أن الحزب مستمر في العمل على تحسين مستوى المعيشة للأسر البسيطة والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إطلاق المزيد من المبادرات التي تعزز من روح التضامن بين أبناء الوطن.

وحضر الفعالية التي نظمتها أمانة قسم رمل ثان، المهندس أحمد حلمي نائب رئيس الحزب وأمين عام محافظة الإسكندرية، والمهندس سامح الصفتى أمين تنظيم المحافظة، والأستاذ محمد حلمي بدر أمين الدائرة.