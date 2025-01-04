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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

خلوا بالكم .. أمطار رعدية وغزيرة في الإسكندرية والقاهرة غدا

أمطار رعدية وغزيرة في الإسكندرية والقاهرة غدا الأحد
أمطار رعدية وغزيرة في الإسكندرية والقاهرة غدا الأحد
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حالة الطقس غدا الأحد .. كشفت عنها هيئة الأرصاد الجوية حيث حذرت من سقوط أمطار على بعض المحافظات.

وأكدت الأرصاد أن هناك أمطارا متفاوتة على شمال البلاد ومتوسطة وغزيرة ورعدية على محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة و كفر الشيخ على فترات متقطعة.

رعدية وغزيرة ..حالة الطقس في الإسكندرية والقاهرة غدا الأحد 

 

وعن حالة الطقس اليوم وغدا توقعت الأرصاد الجوية      

 سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة بالإضافة إلي اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى 40-50 كم - س وارتفاع الأمواج من 2-3 م.

خلوا بالكم.. حالة الطقس في الإسكندرية والقاهرة 

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

 حالة الطقس في الإسكندرية غدا 

وعن حالة الطقس في الإسكندرية غدا الاحد قالت الأرصاد الجوية سقوط أمطار على عدة محافظات ونشرت الأرصاد الجوية خريطة الأمطار الأحد 5 يناير 2025 والتي تبين أنها متوسطة إلي غزيرة ورعدية على محافظات مطروح - الإسكندرية

البحيرة - كفر الشيخ  - الدقهلية - الغربية - الشرقية 

 المنوفية - خليج العقبة  - حلايب وشلاتين

حالة الطقس الاحد في القاهرة 

وكشفت الأرصاد عن حالة الطقس في القاهرة الأحد  والتي جاءت تنبأت الأرصاد الجوية بسقوط أمطار  خفيفة ومتوسطة وتبلغ درجة الحرارة العظمي على القاهرة 20 والصغرى 10

وأن طقس الأحد على القاهرة سيكون معتدل نهارا يسوده طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء يصل للصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق الصحراء الغربية.

طقس الاحد 5 يناير 2025 

وعن طقس الأحد 5 يناير 2025 تبين من بيانات هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساء إلى مناطق من الإسكندرية  البحيرة  كفر الشيخ خفيفة على مناطق من جنو الوجه البحري وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة

درجات الحرارة الأحد 5 يناير : 

المدينة العظمى الصغرى

  • القاهرة 20 10
  • العاصمة الإدارية 20 09
  • 6 أكتوبر 19 09
  • بنهــــا 20 10 
  • دمنهور 19 10
  • وادي النطرون 20 10
  • كفر الشيخ 19 09
  • المنصورة 19 09 
  • الزقازيق 20 10 
  • شبين الكوم 20 09
  • طنطا 19 09
  • دمياط 20 12 
  • بورسعيد 21 13
  • الإسماعيلية 22 10
  • السويس 22 11
  • العريش 22 06
  • رفح 21 05
  • رأس سدر 22 09
  • نخل 22 04 
  • كاترين 15 02
  • الطور 24 11
  • طابا 22 09
  • شرم الشيخ 25 15
  • الإسكندرية 17 09
  • العلمين 16 08
  • مطروح 17 09
  • السلوم 17 09
  • سيوة 19 07
  • رأس غارب 25 12
  • الغردقة 26 13
  • سفاجا 25 13
  • مرسى علم 26 14
  • شلاتين 29 17
  • حلايب 27 18
  • أبو رماد 28 17
  • رأس حدربة 26 17
  • الفيوم 20 06
  • بني سويف 20 05
  • المنيا 20 05
  • أسيوط 20 04
  • سوهاج 21 06
  • قنا 23 09
  • الأقصر 24 08
  • أسوان 26 10
  • الوادي الجديد 22 08
  • أبوسمبل 24 12
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