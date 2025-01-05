أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر اليوم /الأحد/ أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، لافتا إلى تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و954 شاحنة و110 سيارات.
وذكرت المركز الإعلامي للهيئة - في بيان صحفي اليوم - أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع، و490 شاحنة و100 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، و 464 شاحنة و 10 سيارات.
وأوضح البيان أن ميناء سفاجا اليوم شهد استقبال السفينة دليلة بينما غادرت السفينتين سينا و Alcudia Express، مؤكدا تداول 2500 طن بضائع و 300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "آور" و"آيلة".
وأشار البيان إلى تسجيل مواني الهيئة وصول وسفر 2535 راكبا، بموانيها.
تداول 15 ألف طن بضائع بمواني البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر اليوم /الأحد/ أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، لافتا إلى تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و954 شاحنة و110 سيارات.