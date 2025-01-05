تداول 15 ألف طن بضائع بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر اليوم /الأحد/ أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، لافتا إلى تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و954 شاحنة و110 سيارات.

وذكرت المركز الإعلامي للهيئة - في بيان صحفي اليوم - أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع، و490 شاحنة و100 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، و 464 شاحنة و 10 سيارات.

وأوضح البيان أن ميناء سفاجا اليوم شهد استقبال السفينة دليلة بينما غادرت السفينتين سينا و Alcudia Express، مؤكدا تداول 2500 طن بضائع و 300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "آور" و"آيلة".

وأشار البيان إلى تسجيل مواني الهيئة وصول وسفر 2535 راكبا، بموانيها.

