إيران: الاعتداءات على اليمن ستؤدي إلى اتساع دائرة زعزعة الأمن بغرب آسيا

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبراً عاجلًا، حيث أوضحت الخارجية الإيرانية، أن الاعتداءات على اليمن ستؤدي إلى اتساع دائرة زعزعة الأمن وعدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا.ولفتت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية بدعم أمريكي وبريطاني على اليمن خرق فاضح للسيادة الوطنية ووحدة الأراضي اليمنية.وأشارت إلى أن دعم الولايات المتحدة وبريطانيا لإسرائيل سياسيًا وعسكريًا يعد مشاركة مباشرة لهما في ارتكاب الجرائم الدولية ضد أهالي غزة.وطالبت المجتمع الدولي بتحرك أكثر جدية لإيقاف عمليات الإبادة في فلسطين المحتلة ومساعدة أهالي غزة.