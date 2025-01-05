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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

وجبات تخفض مستوى الكوليسترول وتقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية .. تعرف عليها

الكولسترول
الكولسترول
هاجر هانئ
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في حين أن مستويات الكوليسترول تمثل مشكلة صحية لجميع الفئات العمرية، يمكنك دمج نظام غذائي مغذ، وخاصة الوجبات الخفيفة الصحية مثل المكسرات والبذور والفواكه، من بين أفضل الطرق للمساعدة في الحفاظ على لياقتك، فهي مليئة بالألياف والدهون غير المشبعة والكثير من الفيتامينات والبروتينات، وكلها تعمل بشكل طبيعي على ضبط مستوى خطر الإصابة بحالات الطوارئ الطبية المرتبطة بها وتقليلها. 

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول، هناك دائمًا صراع مع المشكلات الصحية، حيث يعاني اثنان من كل خمسة بالغين من مشاكل في القلب على مستوى العالم، تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم فرط كوليستيرول الدم، وتحدث عندما يكون لديك الكثير من الكوليسترول في الدم. على الرغم من أنه لا يؤدي إلى أي مشاكل على الفور، إلا أنه يتراكم بمرور الوقت، مما يؤدي إلى انسداد وتصلب الشرايين وتضييقها - مما يتسبب في النهاية في عامل خطر رئيسي لحالات الطوارئ الطبية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وفقا للخبراء، في حين أن العديد من الأشياء ترفع نسبة الكولسترول في الدم، فإن النظام الغذائي هو أحد الأسباب الرئيسية، مع الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل الزبدة والجبن واللحوم الدهنية والشوكولاتة من بين الأسوأ. ومع ذلك، يجب عليك تناول الأطعمة التي لها تأثير معاكس، والتي يجب عليك إضافتها أكثر إلى نظامك الغذائي اليومي.

بالنسبة لأولئك الذين يحبون تناول الوجبات الخفيفة، هناك ثلاث وجبات لذيذة مهمة يمكن أن تساعدك في الحفاظ على لياقتك وصحتك.

المكسرات
يعد تناول وجبات خفيفة من المكسرات بانتظام أحد أفضل الطرق لتحقيق التوازن بين مستويات الكوليسترول الجيد والسيئ. وفقًا للخبراء، فإن تناول حفنة من المكسرات يوميًا يساعد أيضًا في تقليل المحتوى العالي من السعرات الحرارية في المكسرات، المكسرات المشهورة مثل اللوز والمكسرات الأخرى، بصرف النظر عن إبقائك مشبعًا لفترة طويلة، تعمل أيضًا على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

ووفقا للدراسات، فإن الجوز المليء بدهون أوميجا 3 يساعد أيضا في حماية القلب وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية للأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب.

ومع ذلك، نظرًا لأن جميع المكسرات تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، فيجب تناول حفنة فقط يوميًا.

البذور
تعتبر البذور مثل عباد الشمس والسمسم وبذور الكتان وبذور اليقطين مصدرًا قويًا للألياف القابلة للذوبان والدهون غير المشبعة، يوصي الخبراء بإضافة هذه العناصر إلى نظامك الغذائي إما لتناول وجبة الإفطار أو كوجبات خفيفة يتم تناولها في أي وقت من يومك.

وفقا للدراسات، فإن أولئك الذين يستهلكون بذور عباد الشمس بانتظام يظهرون فرقا كبيرا في مستويات الكوليسترول لديهم مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونها، تساعد البذور أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول السيئ والبروتين الدهني منخفض الكثافة في مصل الدم، مما يؤدي إلى اضطرابات القلب المختلفة.

الفواكه
تعتبر الفواكه من أروع الأطعمة التي يجب عليك تناولها بكثرة وبشكل يومي، بصرف النظر عن الحفاظ على لياقتك وصحتك، فهي ذات قيمة غذائية عالية وصحية للقلب.

الفواكه مليئة بالخضروات والألياف التي لا تخفض نسبة الكوليسترول في الدم فحسب، بل تمنع أيضًا امتصاص بعض الكوليسترول من الأمعاء إلى مجرى الدم، وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن أولئك الذين يستهلكون المزيد من الفواكه والخضروات بانتظام لديهم مستويات أقل من الكولسترول الدهني منخفض الكثافة.

المصدر: timesnownews

الكوليسترول المكسرات السكتات الدماغية

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