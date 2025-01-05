مايان السيد تبهر متابعيها بفستان لافت في أحدث ظهور| شاهد

حرصت الفنانة مايان السيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها خلال حضورها حفل خطوبة صديقتها.

ظهرت مايان السيد في الصور بإطلالة أنيقة و مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالقماش الفضي اللامع الذي جعلها محط انظار الجميع.

أنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات والإكسسوارات مما زاد جعل إطلالتها تجمع بين الأناقة و البساطة وعدم المبالغة.

ومن الناحية الجمالية، بدت مايان السيد بشعرها المرفوع، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها أيضا.