رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر تحتفل بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة

احتفلت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، بعيد الميلاد المجيد في كنيسة قصر الدوبارة، بمشاركة عدد كبير من القيادات الدينية، والشخصيات العامة، وأعضاء الكنيسة.

الإحتفال عيد الميلاد

ترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الذي قدم كلمة بهذه المناسبة أكد فيها على أهمية الميلاد كرسالة للحياة والرجاء والفرح في ظل التحديات التي يواجهها العالم.

حضر الاحتفال عدد من قيادات الدولة وممثلو المؤسسات الدينية المختلفة، إضافة إلى أعضاء الطائفة الإنجيلية من جميع أنحاء الجمهورية. كما أُلقيت مجموعة من الترانيم والألحان الروحية التي عبرت عن أجواء الفرح بعيد الميلاد، وسط حضور مميز من العائلات والشباب.