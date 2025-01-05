أحمد موسى لرئيس حزب الوفد: رد على السيد البدوي ولا حابين تبقوا ديكتاتوريين

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن صدمته من قرار حزب الوفد بفصل الدكتور السيد البدوي بعد حواره مع برنامج “على مسئوليتي” بالأمس، معقبا "كل ده عشان كلمتين في دقيقتين".

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، "أنتم عاوزين الناس تقول رأيها، ولا حابين تبقوا ديكتاتوريين، وما حدث لا يليق بحزب الوفد".

أحمد موسى لـ عبدالسند يمامة: البرنامج مفتوح ولك حق الرد

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: يا دكتور عبد السند يمامة أنت من رجعت البدوي للحزب بعد فصله في عام 2022 تقريبا، والبرنامج مفتوح ولك حق الرد، معقبا "تعال قول عاوز أرد على السيد البدوى يا رب تاخد 10 ساعات".

وتابع “ليه يا دكتور عبد السند يمامة مش عاوزين حد يتكلم، ودايما تطالبوا بمساحة للكلام ولما تيجي المساحة تبهدلوا الناس”.