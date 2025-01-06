الحق اشترى بسرعة.. طرح هاتف جالكسي بخصم كبير في هذا التوقيت

تستعد شركة سامسونج للتخلص من مخزون العام الماضي من هواتفها لإفساح المجال للمنتجات الجديدة وهو ما جعل هاتف Galaxy S24 Ultra متاحًا بسعر جذاب يبلغ 449 دولارًا، وذلك بفضل الخصومات الفورية وخصومات أخرى.

ومع اقتراب موعد إطلاق المنتجات الجديدة، يمكن للمتسوقين الأذكياء الاستفادة من هذه الخصومات والحصول على هذا الجهاز المتميز بسعر لا يُضاهى بينما تستعد سامسونج للإصدارات القادمة.

هاتف Galaxy S24 Ultra

ووفقا لموقع gizmochina تقدم سامسونج من جانبها عرضًا مغريًا للجميع وهو خصم فوري بقيمة 250 دولارًا مقترنًا بخصم إضافي بقيمة 100 دولار، لذلك يمكنك اغتنام الفرصة الرائعة لتوفير 350 دولارًا على هاتفك الجديد اليوم.

مواصفات هاتف S24 Ultra

وعن مواصفات هاتف S24 Ultra فهو يأتي بشاشة S25 Ultra يبلغ قياسها 6.86 بوصة، وسيكون الهاتف الجديد عرضه 77.6 ملم وحواف 2.3 ملم و قد يحتوي هاتف Galaxy S25 الأساسي أيضًا على شاشة أكبر قليلاً مقاس 6.36 بوصة لتتناسب مع iPhone 16 Pro.

ويعمل بشريحة Snapdragon 8 Elite ومعالج كوالكوم سنابدراجون

وتشير التقارير إلى أن شركة Samsung ستتخلى عن إصدار ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت في مجموعة S25 بأكملها. ومن المرجح أن يتم شحن جميعها بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي كمعيار ، وهو ما سيكون ترقية كبيرة على Galaxy S24.

ومن المتوقع أن تكون الكاميرات أفضل في سلسلة هواتف Galaxy S25 كما يتوقع أي شخص، ووفقًا لتسريب حديث ، سيستخدم S25 Ultra نفس مستشعر 200 ميجابكسل.