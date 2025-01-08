حرائق كاليفورنيا.. انقطاع الكهرباء عن أكثر من 400 ألف منزل وشركة

انقطعت الكهرباء بولاية كاليفورنيا عن أكثر من 400 ألف منزل وشركة ومستخدمي طاقة آخرين في منتصف نهار الأربعاء، حيث اشتعلت العديد من حرائق الغابات جنوب الولاية الامريكية، وفقًا لموقع PowerOutage.us.

وحدثت معظم حالات انقطاع التيار الكهربائي في مقاطعتي فينتورا ولوس أنجلوس اللتين تضررتا بشدة. والعديد من العملاء انقطعت الكهرباء عنهم عمدا.

وقال مزود الكهرباء إن شركة جنوب كاليفورنيا إديسون أوقفت الكهرباء عن أكثر من 148 ألف عميل كجزء من “قطع التيار الكهربائي للسلامة العامة”.

وأوضحت الشركة أن الفكرة هي "قطع الطاقة مؤقتًا عن منطقتك أثناء الظروف الجوية الخطيرة لمنع نظامنا الكهربائي من أن يصبح مصدرًا للاشتعال". "تعد عمليات الإغلاق الآمن هذه بمثابة الملاذ الأخير للحفاظ على سلامتك وسلامة مجتمعك."

بالإضافة إلى 148000 انقطاع متعمد من قبل SCE، قالت الشركة إنها تدرس قطع التيار الكهربائي للسلامة العامة لـ 400000 عميل آخر.