باحثة: المتحف المصري الكبير أفضل مشروع ثقافي وأكبر معرض آثار في العالم

قالت الدكتورة هدى سلامة، الباحثة في إدارة المتحاف والمواقع الأثرية في جامعة عين شمس، إن المتحف المصري الكبير يضم كوكبة كبيرة من الخبراء والباحثين والفنيين في علوم الآثار، مع مراعاة استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الحفاظ على التراث والآثار المصرية القديمة من حيث شرح المعلومات التفصيلية حول القطع وأماكن المقتنيات.

وأضافت خلال لقائها مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، المتحف المصري الكبير أكبر متحف آثار في العالم، منوهة بأنه أفضل مشروع ثقافي مصري في القرن 21، والذي سيتم افتتاحه خلال شهور قليلة.

وتابعت أن المتحف المصري الكبير سيعرض كنوز مجموعة الملك توت عنخ آمون في مكان واحد، زيادة على تماثيل الملوك في مختلف العصور القديمة.



