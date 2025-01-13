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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توطين صناعة الدواء.. توجيهات رئاسية مستمرة وجهود حكومية متواصلة| فيديو

الصناعات الدوائية
الصناعات الدوائية
محمود مطاوع
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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو بعنوان “توطين صناعة الدواء توجيهات رئاسية مستمرة وجهود حكومية متواصلة” في إطار رؤيتها الاستراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء، تولي الدولة المصرية أولوية قصوى لتوطين هذه الصناعة الحيوية، وإيمانًا منها بأهميتها كأحد ركائز الأمن القومي، حيث تسعى الدولة جاهدة لتعميق الصناعات الدوائية من خلال تبني أحدث تقنيات التصنيع العالمية لدعم الإنتاج المحلي، علاوة على توطيد التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتحقيق التكامل في مجال صناعة الدواء وجذب الاستثمارات وهو ما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب فتح آفاق جديدة لنفاذ المستحضرات الطبية المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وعكفت الدولة على إطلاق أول دفعة من عقار الإنسولين المنتج محليًا، في خطوة تعكس رؤيتها الطموحة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز فرص مصر لتصبح بوابة استراتيجية للأسواق العربية والأفريقية.

وأشار مساعد وزير الصحة والسكان المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، خلال الفيديو إلى أن هناك توجيهات مستمرة من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بدعم وتوطين صناعة الدواء، باعتباره أمنًا قوميًا، وتوفيره للمرضى أولوية لا يمكن التهاون فيها.

ولفت عبد الغفار، إلى أنه تم الإعلان عن تصنيع أدوية الإنسولين، سواء على مستوى الشركات التابعة لقطاع الأعمال أو الشركات التابعة للقطاع الخاص بالتعاون مع شركة أمريكية عالمية.

وتم تبسيط تلك الإجراءات من خلال جهة موحدة، وهي هيئة الدواء المصرية، بما يعكس التزام الدولة بتصنيع أدوية عالية الجودة مع إزالة العقبات أمام تلك الصناعة الحيوية.

وأشار الفيديو إلى أن توطين صناعة الدواء سوف ينعكس على وفرة المستحضرات الطبية اللازمة وتلبية حاجات السوق المحلي، علاوة على تقديمها في الأسواق بأسعار مناسبة ومنخفضة عن نظيرتها المستوردة، مع الحفاظ على نفس المستوى من الجودة والفاعلية.

وأبرز الفيديو أنه تم الاحتفال في 30 مايو 2023، بانتهاء إنشاء مصنع مخصص لإنتاج الإنسولين محلياً، والذي يمثل نقطة تحول في تعزيز القدرات التصنيعية الوطنية.

الاستيراد صناعة الدواء الصناعات الدوائية الفيديو

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