نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يشن حرب إبادة جماعية بحق شعبنا

علق عبد الله الزغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني، على آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ومسار المفاوضات لوقف إطلاق النار .



وقال عبد الله الزغاري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الاحتلال يشن حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني ".

وتابع عبدالله الزغاري :"الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة راح ضحيتها عشرات الالاف من الشهداء والماصبين والجرحى واملعتقلين من أيبناء شعبنا الفلسطيني ".

وأكمل عبد الله الزغاري :" كافة المعطيات تشير إلى اقتراب اتماما اتفاق بشأن تبادل المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار ".

وفي ذات السياق، قال جاك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكي، إن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكا جدا خلال الأسبوع الجاري، مشددا على أن الاتفاق محتمل قبل مغادرة الرئيس جو بايدن لمنصبه

وأضاف سوليفان في مؤتمر صحفي، أنه لا يمكنه تقديم وعود بشأن ذلك الاتفاق الا ان الادارة الامريكية الحالية تسعى جاهدة من اجل تحقيق ذلك قبل 20 يناير الجاري.