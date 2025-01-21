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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف استعدت وزارة الزراعة لـ رمضان 2025؟.. إجراءات مهمة| خاص

منافذ وزارة الزراعة
منافذ وزارة الزراعة
شيماء مجدي
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تستعد وزارة الزراعة كغيرها من الوزارات، لشهر رمضان المبارك من خلال عدة إجراءات لضمان توفير احتياجات السوق من المواد الغذائية والسلع الرمضانية وطرحها أمام المواطنين فى المنافذ والمعارض بشكل كافي وبأسعار مخفضة. 

فى هذا الصدد ، أكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة،  أن الوزارة بدأت للاستعداد مثل كل عام لشهر رمضان المبارك من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق أمام المواطنين ، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين. 

تخفيضات على السلع 

وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحات لـ"صدي البلد " أن التخفيضات على السلع التى تطرحها الوزارة تتراوح من 20 لـ 30%  ، مؤكدا أن الوزارة ستطرح السلع من خلال منافذها الثابتة والمتحركة وأيضا من خلال إطلاق معارضها. 

توفير اللحوم

وبسؤاله عن اللحوم ، قال إن الدولة حريصة على توفير اللحوم أمام المواطنين خاصة في المناسبات مثل شهر رمضان والأعياد .

وأضاف أن الوزارة ستوفر جميع السلع المختلفة سواء السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والأرز والمكرونة والخضروات والفاكهة،  وكذلك السلع الرمضانية مثل الياميش والتمور وغيره من السلع .

منافذ وزارة الزراعة 

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف زيادة عدد منافذها إلى 300 منفذ وتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية .

وأشار " مستشار وزير الزراعة" إلي أنه يتم حشد جهود الجهات الانتاجية التابعة للوزارة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وأن يكون للوزارة دور إيجابي ومباشر في خدمة ودعم المواطنين، والمساهمة في خفض الأسعار، من خلال  ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية  بأسعار مخفضة.
 

الزراعة وزارة الزراعة اللحوم شهر رمضان منافذ وزارة الزراعة شهر رمضان المبارك

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