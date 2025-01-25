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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علاء مرسي: نبيلة عبيد تفوقت على نادية الجندي فى اختيار الأعمال الفنية

علاء مرسي
علاء مرسي
أحمد البهى
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أكد الفنان علاء مرسي أنه لم يتراجع عن تصريحاته الخاصة بمؤهبة الفنانة نادية الجندي ، الا ان تصريحاته فهمت بشكل خطأ . 

وقال علاء مرسي خلال إستضافته فى برنامج مع الإعلامي نزار فارس : نادية الجندي كانت تحتاج الي تقديم أعمال أهم من التي قدمتها ، أري ان نبيلة عبيد تفوق عليها فىما يخص مسألة الأختيار ، لانها قدمت أعمال للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس .

وأستكمل علاء مرسي : لا أتراجع عن تصريحاتي السابقة بسبب هجوم الجمهور ، ود. أشرف زكي قال أنني اخطأت فى تصريحاتي السابقة لانها تجرح ، نادية الجندي مؤهبة ليست عادية فهي نجمة بالتاكيد .

ويشارك الفنان علاء مرسي، في عدة أعمال هذا العام، أولها مسلسل إش إش، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

مسلسل "اش اش" من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر، كلا من ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، دينا، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، طارق النهري، وانتصار، وأبرز ضيوف الشرف، خالد الصاوي، محمد ممدوح، وكريم فهمي.

كما يشارك علاء مرسي، في بطولة مسلسل عقبال عندكم لـ إيمي سمير غانم وحسن الرداد، في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

مسلسل عقبال عندكم، يدور في إطار درامي حول مجموعة من الحكايات المتفرقة، حيث تتألف كل حكاية من حلقتين فقط، مع مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، منهم عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، علاء مرسي، سليمان عيد، حجاج عبد العظيم، وريهام الشنواني.

كما يشارك علاء مرسي، في بطولة فيلم أصل الحكاية، ويضم 12 نجما وعلى رأسهم بيومي فؤاد وخالد الصاوي وشيري عادل ومحمود حافظ ومحمد ثروت وعلاء مرسي وهالة فاخر وكريم عفيفي ويوسف عثمان ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

علاء مرسي الفنان علاء مرسي الإعلامي نزار فارس

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