علاء مرسي: أصبت بورم فى القولون.. وأؤمن أن الحجاب فرض

حل الفنان علاء مرسي ضيفا علي برنامج “ مع نزار ” ، والمذاع علي قناة الرابعة العراقية ، ويقوم بتقديمه نزار فارس .

وقال علاء مرسي خلال ظهوره فى البرنامج : أصبت بورم بسيط فى القولون ، وتلقيت العلاج ، وشفيت ومشكلتي أنني أحب العمل ، والاجهاد ليس مفيد لصحتي .

وتابع علاء مرسي : أنا مؤمن بأن الحجاب فرض ، وهذا ما علموا لنا مشايخنا وأهالينا ، وهناك خلاف علي النقاب .

وأستكمل علاء مرسي : الحشمة فرض والعفاف فرض ، وانا لا أفتي وهناك جهات مسؤولة مثل الأزهر هي التى تمنح الفتاوي .

ويشارك الفنان علاء مرسي، في عدة أعمال هذا العام، أولها مسلسل إش إش، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

مسلسل "اش اش" من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر، كلا من ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، دينا، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، طارق النهري، وانتصار، وأبرز ضيوف الشرف، خالد الصاوي، محمد ممدوح، وكريم فهمي.

كما يشارك علاء مرسي، في بطولة مسلسل عقبال عندكم لـ إيمي سمير غانم وحسن الرداد، في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

مسلسل عقبال عندكم، يدور في إطار درامي حول مجموعة من الحكايات المتفرقة، حيث تتألف كل حكاية من حلقتين فقط، مع مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، منهم عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، علاء مرسي، سليمان عيد، حجاج عبد العظيم، وريهام الشنواني.

كما يشارك علاء مرسي، في بطولة فيلم أصل الحكاية، ويضم 12 نجما وعلى رأسهم بيومي فؤاد وخالد الصاوي وشيري عادل ومحمود حافظ ومحمد ثروت وعلاء مرسي وهالة فاخر وكريم عفيفي ويوسف عثمان ومن تأليف وإخراج محمد أمين.