طرح فيلم أنا لحبيبي على هذه المنصة بالتزامن مع عيد الحب

أعلنت منصة شاهد vip ، عن طرح فيلم أنا لحبيبي ، من بطولة الفنان كريم فهمي والفنانة ياسمين رئيس ، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب .

فيلم أنا لحبيبي، من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس)، ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، بعد رفض والدتها ارتباطها بحبيبها.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، محسن محي الدين

مسلسل منتهي الصلاحية

ومن ناحية آخري كان اخر أعمال ياسمين رئيس مسلسل رقم سري وشاركها في البطولة ، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.

وتعرض منصة شاهد vip لـ ياسمين رئيس خلال شهر رمضان الكريم مسلسل منتهي الصلاحية ، والذي يشارك في بطولته محمد فراج .