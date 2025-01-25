حب الدنيا .. روجينا تهنىء صلاح عبد الله بعيد ميلاده

هنأت الفنانة روجينا عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” الفنان صلاح عبد الله بعيد ميلاده .

وعلقت روجينا قائلة : حب الدنيا ل ابو دنيا كل سنه وانت طيب ياعم صلاح يااطيب قلب فى الدنيا .

مسلسل حسبة عمري

نشرت الفنانة روجينا عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام ، صورة تجمعها بالفنانة نادين ، من كواليس مسلسها الجديد “ حسبة عمري ” .

مسلسل حسبة عمري من بطولة روجينا ومن المقرر ان تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني ، ومن المقرر ان تجسد فيه نادين شخصية صديقتها المقربة ، والعمل من إخراج مي ممدوح .

وكان آخر أعمال الفنانة روجينا هو مسلسل “ سر إلهي ” ، والذي عرض خلال شهر رمضان

والمسلسل يشارك ببطولته الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

وينتمي سر إلهي لنوعية المسلسلات ذات ال15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز