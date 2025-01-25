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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبير عقيل: الفوز على سلوفينيا خطوة مهمة في مشوار مونديال اليد

عبير عقيل
عبير عقيل
كريم عاطف
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علقت عبير عقيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، على فوز المنتخب الوطني أمام سلوفينيا بنتيجة 26-25 في ثاني مباريات الدور الرئيسي ببطولة العالم لليد 2025، والتي تقام بتنظيم مشترك في كرواتيا والدنمارك والنرويج حتى 2 فبراير المقبل.

واقترب منتخب مصر من التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على سلوفينيا، ويتبقى لقاء كاب فيردي في السابعة من مساء غدٍ الأحد، في آخر لقاءات الدور الرئيسي.

وقالت عبير عقيل إن المنتخب الوطني قدم ملحمة أمام سلوفينيا ونجح في تحقيق فوز صعب على منافس قوي وعنيد ولكن الروح المصرية هي التي منحت الفراعنة الانتصار في اللقاء.

أضافت عبير عقيل في تصريحاتها أن الفوز على سلوفينيا يعد خطوة مهمة في مشوار المونديال، خاصة أن الفراعنة اقتربوا من التأهل والتواجد بين الثمانية الكبار.

تابعت عبير أن الجميع يثق في قدرات اللاعبين لتحقيق الفوز في لقاء كاب فيردي وحسم التأهل للدور ربع النهائي والوصول لأبعد نقطة ممكنة في المونديال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي في السابعة من مساء غدٍ الأحد، في ختام مواجهات الدور الرئيسي وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة 18 لاعبًا كالتالي:
حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك)، محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي).

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)، بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني).

ظهير أيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني)، أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) عبدالرحمن فيصل (الأهلي).

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي)، سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، سيف هاني فوكس (الأهلي).

ظهير أيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)، محسن رمضان (الأهلي).

جناح أيمن: محمد سند (نيم الفرنسي)، أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي)، أحمد عادل (الأهلي)، ياسر سيف (الأهلي)، محمد طارق (الزمالك).

المنتخب الوطني الاتحاد المصري لكرة اليد سلوفينيا عبير عقيل

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