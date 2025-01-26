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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ارتفاع ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بأسيوط إلى حالة وفاة و13 مصابًا

إنقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط
إنقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط
إيهاب عمر
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ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط / سوهاج الصحراوي الغربي إلى مصرع شخص وإصابة 13 آخرين وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.
كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي ووجود حالة وفاة ومصابين .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ميكروباص رقم 7961 ي م ع  والتي كانت في طريقها من مركز طما بمحافظة سوهاج إلى مركز منفلوط بأسيوط .

أسفر الحادث عن مصرع " أيرين. ف . ا " 45عاما وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام ، وأصيب كلا من " مريم صادق كامل"  40 عاما ، اشتباه كسر بالعمود الفقري ، و " ماري عماد رمزي " 20 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج ، و " مونيكا مينا يونان" 23 عاما ، كسر مضاعف بالفخذ الأيمن ، و " كيرلس روماني يونان" 10 أعوام، اشتباه كسر بالساق الأيمن، و " سوزان نبيل يونان" 48 عاما ، اشتباه ما بعد الارتجاج مع كسور متعددة بالأطراف، و " أبانوب ادوارد فاروق " 15 عاما ، اشتباه كسر بالفقرات، و " سناء يونان لبيب " 50 عاما، اشتباه كسر بالحوض ، و " فيلوباتير مينا يونان" 16 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري ، و " علا سيف نصر عرابي " 40 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالعمود الفقري ، و " يونان مينا يونان " 21 عاما، غيبوبة تامة، و " روماني يونان لبيب " 41 عاما، غيبوبة تامة ، و " كاراس مينا يونان" 17 عاما ، اشتباه كسر بالعمود الفقري ، و شخص آخر مجهول الهوية ، غيبوبة مع كسور متعددة بالجسم ، تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي .

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .

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