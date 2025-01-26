النيران الصديقة .. رامي ربيعة يسجل الهدف الأول لبيراميدز في شباك الأهلي

سجل رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي الهدف الأول لبراميدز بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 1-0، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل رامي ربيعة الهدف بعد تحويله عرضية محمد حمدي في مرمى محمد الشناوي في الدقيقة 18 من انطلاق المباراة.

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن تشكيل الأهلي لمباراة بيراميدز التي انطلقت مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس, مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، حسين الشحات، كريم وليد.

خط الهجوم: إمام عاشور.