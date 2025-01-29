فزع في المجتمع الإسرائيلي.. طارق فهمي: الأمور تسير بانتظام بشأن وقف إطلاق النار بغزة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أنه بنهاية الأسبوع وقد يكون اليوم الأربعاء أو فجر الخميس سيتم تسليم الأسرى، مشيرا إلى أن هناك حالة فزع في المجتمع الإسرائيلي بعد عودة الفلسطينيين إلى مناطق شمال قطاع غزة.

وقال طارق فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، انه بالنسبة لوقف إطلاق النار، فإن الأمور تسير بشكل منتظم وجيد، حيث سيتم تسليم المجندة "أربيل يهودا" التي طلبت إسرائيل الإفراج عنها.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنه كان هناك مشكلة في الاتفاق بخصوص عدد من سيتم تسليمهم والمهام، والإسرائيليون يركزون على المجندات والعسكريين أكثر من المدنيين.