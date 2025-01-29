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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

10 أطعمة تقلل من فرط الحركة عند الأطفال |تعرف عليها

أطعمة تقلل من فرط الحركة عند الأطفال
أطعمة تقلل من فرط الحركة عند الأطفال
آية التيجي
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قد يتأثر فرط الحركة، وتشتت الانتباه (ADHD) لدى الأطفال بالنظام الغذائي، حيث تساعد بعض الأطعمة في تهدئة الأعصاب وتحسين التركيز.

أطعمة تقلل من فرط الحركة عند الأطفال

وبتنظيم النظام الغذائي، يمكن مساعدة الأطفال في تحسين سلوكهم وتقليل أعراض فرط الحركة بشكل طبيعي، وفقا لما نشر في موقع “هيلثي" الطبي.

وهناك قائمة بأهم الأطعمة التي يمكن أن تقلل من فرط الحركة، وتشمل ما يلي :


ـ الأطعمة الغنية بالأوميجا-3 :

ومن الأسماك الدهنية الغنية بالأوميجا-3، مثل : السلمون، التونة، والسردين، وتساعد الدهون الصحية في تحسين وظائف الدماغ وزيادة التركيز وتهدئة الأعصاب.

ـ البيض :

ويعتبر البيض غني بالبروتين والكولين، وهما عنصران مهمان لتحسين وظائف الدماغ وتعزيز التركيز، ويمكن تقديمه كوجبة إفطار متوازنة.

ـ الخضروات الورقية الخضراء :

وتعد السبانخ، البروكلي، الكرنب من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على تنظيم الأعصاب وتخفيف التوتر.

ـ المكسرات والبذور :

وتوجد في اللوز، الجوز، بذور الشيا، وبذور الكتان، وتحتوي على الأحماض الدهنية والبروتينات التي تساهم في تهدئة الجهاز العصبي.

ـ الفواكه الطازجة :

وتوجد في الموز، التفاح، التوت، والبرتقال؛ حيث تمد الجسم بالطاقة الطبيعية وتساعد على تحسين المزاج وتهدئة الطفل.

ـ الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم :

وأفضل مصادر الأطعمة الغنية بالمغنسيوم الشوفان، المكسرات، الأفوكادو، والفاصوليا؛ ويساعد المغنيسيوم في تهدئه الأعصاب ويساعد على تقليل القلق.

أطعمة تقلل من فرط الحركة عند الأطفال

ـ الحبوب الكاملة :

ويعتبر الأرز البني، الكينوا، الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وتوفر طاقة مستدامة وتحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يقلل من التوتر وفرط النشاط.

ـ الزبادي الطبيعي :

ويحتوي الزبادي على البروبيوتيك الذي يحسن صحة الجهاز الهضمي، مما يؤثر إيجابيًا على المزاج والسلوك.

ـ الأطعمة الغنية بالحديد :

ومن مصادر اللأطعمة الغنية بالحديد اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، العدس، والسبانخ، ويعتبر الحديد ضروري لتحسين التركيز ودعم وظائف الدماغ.

ـ الماء :

والجفاف قد يزيد من تشتت الانتباه وفرط النشاط، لذا يجب تشجيع الأطفال على شرب الماء باستمرار.

نصائح إضافية تساعد على تقليل فرط النشاط عند الأطفال

ـ تجنب الأطعمة المسببة لفرط النشاط: مثل المشروبات الغازية، السكريات المكررة، والوجبات السريعة.

ـ تقليل الألوان الصناعية: الموجودة في الحلويات والمشروبات المصنعة.

ـ التوازن الغذائي: تقديم وجبات غنية بالبروتين والخضروات بجانب الكربوهيدرات لتجنب تقلبات مستوى السكر في الدم.

فرط الحركة النظام الغذائي التركيز ADHD الأطفال تشتت الانتباه

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10 أطعمة تقلل من فرط الحركة عند الأطفال |تعرف عليها

أطعمة تقلل من فرط الحركة عند الأطفال
أطعمة تقلل من فرط الحركة عند الأطفال
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