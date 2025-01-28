قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يعرض كلمة النائب محمد أبو العينين في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
جدول ترتيب الدوري المصري بعد ختام مواجهات الجولة العاشرة
موعد نتيجة الشهادة الإعدادية فى المنوفية .. تعرف عليه
مفيش بيان رسمي.. لميس الحديدي: مكالمة الرئيس السيسي وترامب «لم تحدث»
مندوب مصر لدى مجلس الأمن: غلق مقرات الأونروا في القدس مخالف لميثاق الأمم المتحدة
أحمد موسى: الحكومة عايزة تعمل مع القطاع الخاص حاجة كويسة للمواطن|فيديو
جوما تحت الحصار .. صراع دامٍ على الموارد يهدد شرق الكونغو | صور
في مباراة مثيرة.. كرواتيا تهزم المجر 31-30 وتتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة 2025
شريان الحياة.. مندوب مصر بمجلس الأمن يشيد بدور الأونروا التاريخي مع سكان غزة
مثل إلغاء الإعدام | الخارجية: رفض توصيات دولية تتعارض مع القانون والدستور
يتمتعون بكافة الخدمات.. وزير الخارجية: استضفنا 10.7 مليون أجنبي حتى الآن| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

10مشروبات طبيعية تساعد في تنظيف القولون.. احرص عليها

مشروبات تساعدك في تنظيف القولون
مشروبات تساعدك في تنظيف القولون
آية التيجي
×

يعتبر القولون (الأمعاء الغليظة) جزءا مهما من الجهاز الهضمي، وعندما يتعرض لمشكلات، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحة الجسم.

مشروبات تساعدك في تنظيف القولون

ويمكن لبعض المشروبات الطبيعية أن تساعد في تنظيف القولون وتحسين وظائفه بشكل طبيعي وآمن، وفقا لما نشر في موقع “ويب ميد” الطبي.

إذا كنت تعاني من مشاكل صحية مزمنة في الجهاز الهضمي، استشر طبيبك قبل تناول أي مشروب كعلاج، وإليكم أبرز المشروبات التي تساهم في تنظيف القولون.


ـ الماء بالليمون:

يحتوي الليمون على مضادات الأكسدة وفيتامين C الذي يعزز الهضم، ويُنصح بشرب كوب من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة على الريق يوميًا لتحفيز تطهير القولون.

ـ شاي الأعشاب:

شاي النعناع: يساعد على تهدئة الأمعاء والتخلص من الغازات.

شاي الزنجبيل: يعزز حركة الأمعاء ويساعد في التخلص من السموم.

شاي البابونج: يعمل على تهدئة القولون ويخفف من التقلصات.

ـ عصير الألوفيرا:

الألوفيرا معروف بخصائصه الملينة التي تساعد في تنظيف القولون. لذا اشرب كوبًا صغيرًا من عصير الألوفيرا يوميًا لتعزيز الهضم وتنظيف الجهاز الهضمي.

ـ عصير التفاح:

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف والبكتين، ما يساعد في تنظيف الأمعاء. لذا يُفضل شرب عصير التفاح الطبيعي غير المحلى صباحًا لتعزيز حركة القولون.

ـ الماء مع بذور الشيا أو الكتان:

بذور الشيا والكتان غنية بالألياف والأحماض الدهنية، ما يساعد في تنظيف الأمعاء، لذا يجب نقع ملعقة صغيرة من البذور في كوب من الماء لعدة ساعات، ثم اشربه.

مشروبات تساعدك في تنظيف القولون

ـ عصير الخيار:

الخيار مرطب طبيعي ويساعد في تحسين الهضم والتخلص من السموم. لذا امزج الخيار مع الماء والقليل من النعناع للحصول على مشروب منعش ومفيد.

ـ عصير البرتقال أو الجريب فروت:

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز تطهير القولون، لذا اشرب كوبا من عصير البرتقال الطبيعي يوميًا، فهو يدعم صحة الجهاز الهضمي.

ـ الماء الدافئ مع خل التفاح:

يساعد خل التفاح على تنظيف القولون بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا. لذا أضف ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ واشربه يوميًا.

ـ عصير السبانخ أو الخضروات الورقية:

الخضروات الورقية مثل السبانخ مليئة بالألياف والمغذيات التي تحفز تنظيف القولون. قم بمزج السبانخ مع الماء أو عصير التفاح للحصول على مشروب صحي.

ـ اللبن الزبادي:

يحتوي على البروبيوتيك الذي يعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، ويمكن لتناول كوب من اللبن الزبادي الطبيعي يوميًا لتحسين صحة القولون.

نصائح إضافية لتنظيف القولون بشكل طبيعي 

 

ـ تناول هذه المشروبات جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي غني بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخضروات.

ـ تجنب المشروبات الغازية والكافيين الزائد لأنها قد تؤثر سلبًا على صحة القولون.

الجهاز الهضمي القولون تنظيف القولون مشروبات الأمعاء الغليظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025 على بوابة التعليم الأساسي| بالرقم القومي

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة الأجور.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين في هذا الموعد

نتيجة اولى ثانوي الترم الاول 2025

نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2025.. بالاسم ورقم الجلوس

عداد الكهرباء القديم

48 ساعة فقط.. فرصة أخيرة لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل قطع التيار

الإيجار القديم

4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

ترقبوها خلال ساعات .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات

نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة

ظهرت رسميا.. رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة "ابتدائي وإعدادي"

الأمير محمد بن فهد

الديوان السعودي يعلن وفاة الأمير محمد بن فهد آل سعود

ترشيحاتنا

محمد رمضان

محمد رمضان يسأل الذكاء الاصطناعي: “مين نمبر وان؟”

محمد صبحي

محمد صبحي يفتح صندوق الأسرار في سبوت لايت

النجم سعيد الشيمي

"من الصداقة إلى السينما".. سعيد شيمي يستعرض مشوار "محمد خان" بمعرض الكتاب

بالصور

مفاجأة .. ماء الثوم يعالج مرضا خطيرا ويسبب الوفاة| وهذه خطوات التحضير

ماء الثوم
ماء الثوم
ماء الثوم

10مشروبات طبيعية تساعد في تنظيف القولون.. احرص عليها

مشروبات تساعدك في تنظيف القولون
مشروبات تساعدك في تنظيف القولون
مشروبات تساعدك في تنظيف القولون

فواكه تسبب الإمساك فى الشتاء .. وحيل طبيعية تخلصك منه

الإمساك
الإمساك
الإمساك

الكشف عن خطر في أكياس الشاي يهدد صحة المواطنين.. تعرف عليه

مخاطر إستخدام أكياس الشاي
مخاطر إستخدام أكياس الشاي
مخاطر إستخدام أكياس الشاي

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

ثورة في علاج السرطان بأسرع وقت | تفاصيل

والد آلاء عبدالعزيز

والد آلاء عبد العزيز يكشف حقيقة مرضها: هقاضي كل اللي استغلوا أزمتها

حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي

"انتى راحت عليكي" .. حورية فرغلي تكشف سر خلاف مع مخرج شهير | فيديو

وزير الدفاع يتفقد أحدث منظومات التأمين الفنى والاصلاح بالورش الرئيسية للأسلحة

وزير الدفاع يتفقد أحدث منظومات التأمين الفنى والإصلاح بالورش الرئيسية للأسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 45 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

المزيد