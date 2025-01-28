10مشروبات طبيعية تساعد في تنظيف القولون.. احرص عليها

يعتبر القولون (الأمعاء الغليظة) جزءا مهما من الجهاز الهضمي، وعندما يتعرض لمشكلات، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحة الجسم.

مشروبات تساعدك في تنظيف القولون

ويمكن لبعض المشروبات الطبيعية أن تساعد في تنظيف القولون وتحسين وظائفه بشكل طبيعي وآمن، وفقا لما نشر في موقع “ويب ميد” الطبي.

إذا كنت تعاني من مشاكل صحية مزمنة في الجهاز الهضمي، استشر طبيبك قبل تناول أي مشروب كعلاج، وإليكم أبرز المشروبات التي تساهم في تنظيف القولون.



ـ الماء بالليمون:

يحتوي الليمون على مضادات الأكسدة وفيتامين C الذي يعزز الهضم، ويُنصح بشرب كوب من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة على الريق يوميًا لتحفيز تطهير القولون.

ـ شاي الأعشاب:

شاي النعناع: يساعد على تهدئة الأمعاء والتخلص من الغازات.

شاي الزنجبيل: يعزز حركة الأمعاء ويساعد في التخلص من السموم.

شاي البابونج: يعمل على تهدئة القولون ويخفف من التقلصات.

ـ عصير الألوفيرا:

الألوفيرا معروف بخصائصه الملينة التي تساعد في تنظيف القولون. لذا اشرب كوبًا صغيرًا من عصير الألوفيرا يوميًا لتعزيز الهضم وتنظيف الجهاز الهضمي.

ـ عصير التفاح:

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف والبكتين، ما يساعد في تنظيف الأمعاء. لذا يُفضل شرب عصير التفاح الطبيعي غير المحلى صباحًا لتعزيز حركة القولون.

ـ الماء مع بذور الشيا أو الكتان:

بذور الشيا والكتان غنية بالألياف والأحماض الدهنية، ما يساعد في تنظيف الأمعاء، لذا يجب نقع ملعقة صغيرة من البذور في كوب من الماء لعدة ساعات، ثم اشربه.

مشروبات تساعدك في تنظيف القولون

ـ عصير الخيار:

الخيار مرطب طبيعي ويساعد في تحسين الهضم والتخلص من السموم. لذا امزج الخيار مع الماء والقليل من النعناع للحصول على مشروب منعش ومفيد.

ـ عصير البرتقال أو الجريب فروت:

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز تطهير القولون، لذا اشرب كوبا من عصير البرتقال الطبيعي يوميًا، فهو يدعم صحة الجهاز الهضمي.

ـ الماء الدافئ مع خل التفاح:

يساعد خل التفاح على تنظيف القولون بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا. لذا أضف ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ واشربه يوميًا.

ـ عصير السبانخ أو الخضروات الورقية:

الخضروات الورقية مثل السبانخ مليئة بالألياف والمغذيات التي تحفز تنظيف القولون. قم بمزج السبانخ مع الماء أو عصير التفاح للحصول على مشروب صحي.

ـ اللبن الزبادي:

يحتوي على البروبيوتيك الذي يعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، ويمكن لتناول كوب من اللبن الزبادي الطبيعي يوميًا لتحسين صحة القولون.

نصائح إضافية لتنظيف القولون بشكل طبيعي

ـ تناول هذه المشروبات جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي غني بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخضروات.

ـ تجنب المشروبات الغازية والكافيين الزائد لأنها قد تؤثر سلبًا على صحة القولون.