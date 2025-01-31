ترامب يلوح بإجراء قاس ضد بريكس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستطلب من الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" الالتزام بعدم إطلاق عملة جديدة للمجموعة أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي.

وحذر ترامب من أنه إن لم تفعل دول مجموعة "بريكس" ذلك فإنها "ستواجه رسوما جمركية بنسبة 100%".

وحذر ترامب في وقت سابق دول مجموعة "بريكس" من استبدال الدولار.

وأمس الخميس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة عازمة على فرض رسوم جمركية تبلغ 25% على الواردات من المكسيك وكندا.

ويكرر ترامب بذلك تحذيره للبلدين اللذين يعتبران من أكبر شركاء واشنطن التجاريين.

