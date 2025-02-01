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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وصلت لـ 60 ألف دولار.. رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه ويتفاوض مع هنا الزاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
أحمد البهى
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بدأ الفنان رامز جلال خلال الساعات الماضية تصوير برنامجه الجديد ، والذي ينتمي الى نوعية برامج المقالب ، ومقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، بالمملكة العربية السعودية . 

وعلم صدي البلد ان فريق عمل برنامج رامز جلال الجديد دخل فى مفاوضات مع الفنانة هنا الزاهد للظهور كضيفة فى أحدي الحلقات واتفقا علي حصولها علي مبلغ 60 الف دولار ، الا انها حتي الأن لم تحدد موقفها النهائي ، بسبب ارتباطها بمواعيد تصوير عمل فني خلال تلك الفترة .

تطرح منصة watch it  الحلقات الأخيرة من مسلسل “ إقامة جبرية ” من بطولة الفنانة هنا الزاهد ، يوم الأربعاء القادم ، فى تمام الساعة الثانية عشر صباحًا . 

تجسد هنا الزاهد، في مسلسل إقامة جبرية، شخصية صيدلانية تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها، وتذهب هنا الزاهد إلى العيادة الطبية بناء على طلب الدكتورة النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين، وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.


مسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي،ومن إخراج أحمد سمير فرج.

رامز جلال هنا الزاهد شهر رمضان

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