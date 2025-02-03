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قائمة المدن المبدعة.. مذكرة برلمانية تطالب الوزراء بدعم ملف فوة باليونسكو
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قائمة المدن المبدعة.. مذكرة برلمانية تطالب الوزراء بدعم ملف فوة باليونسكو

النائب محمد داود
النائب محمد داود
محمود زيدان

تقدم النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب بمذكرة عرض تفصيلية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لدعم تقديم ملف مدينة فوة إلى منظمة اليونسكو لضمها إلى قائمة المدن المبدعة.

وقال «داود»، في مذكرته، إن مدينة فوة تعتبر جوهرة التراث الإسلامى فى مصر، وكنزاً حضارياً فريداً يجمع بين عبق التاريخ وعراقة الحضارة الإسلامية، وتنوع الحرف والصناعات التقليدية، مشيرًا إلى أن هذه المدينة  التى تحمل فى أحشائها قصصاً وحكايات تمتد عبر آلاف السنين ، تستحق أن تحتل مكانة مرموقة على خارطة المدن المبدعة فى العالم ، وأن تنضم إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية ، وذلك لما تتمتع به من مقومات فريدة تؤهلها لذلك.

وتابع داود، أن إدراج مدينة فوة فى قائمة المدن المبدعة سيعود بالعديد من الفوائد على المدينة وعلى مصر بشكل عام في نواحى مختلفة، من أهمها: تعزيز الهوية الثقافية، والتي  سيساهم هذا الإدراج فى تعزيز الهوية الثقافية للمدينة والحفاظ على تراثها المادى وغير المادى، وتطوير السياحة الثقافية، مما سيؤدي إلى جذب السياح من مختلف أنحاء العالم ، ويساهم فى تنشيط الحركة الإقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.

واستطرد قائلا: كما يساهم ذلك في الحفاظ على الحرف والصناعات التقليدية، من خلال المساعدة فى حماية الحرف والصناعات التقليدية التى تشتهر بها المدينة ، وتعزيز دورها فى الاقتصاد المحلي، وسيوفر فرصاً للتعاون مع المدن الأخرى المدرجة فى القائمة ، وتبادل الخبرات والمعارف والثقافات المتنوعة، ورفع مكانة مصر على المستوى الدولى.

كما أكد النائب محمد عبدالعليم داود أن لمدينة فوة العديد من المقومات التى تؤهلها للانضمام إلى قائمة المدن المبدعة كونها تتميز بوجود عدد كبير من الآثار الإسلامية التى تعكس تاريخها العريق، مثل: المساجد والقلاع والحمامات التاريخية، وتشتهر المدينة بتنوع الحرف والصناعات التقليدية، مثل: صناعة السجاد والكليم والنحاس والورق، والتى تتميز بجودتها العالية وتفردها.

وأشار إلى أن المدينة تتميز بتنوع ثقافى كبير، فهي تجمع بين التراث الإسلامي الأصيل والعادات والتقاليد الشعبية، وتتميز بجمال طبيعى خلاب ، كونها تطل على فرع رشيد وتحيط بها العديد من المساحات الشاسعة الخضراء، وتتمتع بجاذبية سياحية كبيرة، فهي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بجمالها وتاريخها.

كفر الشيخ اليونسكو النائب محمد عبد العليم داود مدينة فوة

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