ماسك لبان الدكر.. لشد البشرة وتفتيحها

ماسك لبان الدكر يعتبر من الوصفات الطبيعية الفعالة للعناية بالبشرة، حيث يعرف بفوائده في تفتيح البشرة، شدها، وتقليل التجاعيد بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمحفّزة لإنتاج الكولاجين. إليكِ طريقة تحضيره واستخدامه:

مكونات الماسك:

ملعقة كبيرة من لبان الدكر المطحون أو حبيبات لبان الذكر

كوب ماء ساخن

ملعقة صغيرة من النشا (اختياري، لزيادة كثافة القوام)



طريقة التحضير:

1. انقعي لبان الدكر في الماء الساخن لليلة كاملة حتى يتحول الماء إلى لون أبيض حليبي.



2. صفي الماء من الشوائب، ثم أضيفي النشا وقلّبي جيدًا (يمكن تسخينه قليلاً على النار حتى يصبح قوامه كريمي).



3. اتركي الخليط ليبرد قبل استخدامه.

طريقة الاستخدام:

ضعي الماسك على بشرتكِ واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر ثم رطّبيه جيدًا.

يُستخدم الماسك 2-3 مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.



فوائد الماسك:

تفتيح وتوحيد لون البشرة

تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة

شد البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين

ترطيب البشرة ومنحها نضارة طبيعية