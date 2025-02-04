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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: لجنة من المراجعة والحوكمة للمرور اليومي وعرض تقرير بأداء نواب الأحياء

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعا مغلقا مع نواب رئيس حي غرب المنصورة للتكليف بعدد من المهام، وأبدى استياءه من مستوى النظافة بالحي، وأنه سيحاسب كل رئيس مدينة وكل نائب بناءا على مستوى النظافة في القطاع المكلف بالأعمال فيه.

وأكد محافظ الدقهلية أنه يقوم بالمرور يوميا لتقييم الأداء بنفسه واثابة المجتهدين ومجازاة المقصرين، و لن يتنازل أو يتراجع عن تحقيق مستوى نظافة بدرجة ممتاز يليق بأهالي الدقهلية، وأوضح المحافظ أنه تم قطع شوط طويل في تحقيق مستوى نظافة جيد ولابد من البناء عليه للوصول إلى المستوى المثالي المنشود.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة الحسين البغدادي مدير إدارة المراجعة والحوكمة بديوان عام المحافظة، تكون مهمتها المرور اليومي وتقييم الأداء وعرض تقرير بمستوى أداء نواب حي غرب المنصورة ونواب المراكز، مؤكداً أن كل تقصير أو تباطؤ أو إهمال ليس لصاحبه مكان في الجهاز التنفيذي، مشيرا إلى أن كل نائب رئيس مدينة هو المسئول عن القطاع المكلف به في جميع الأعمال.

وكلف محافظ الدقهلية نواب رؤساء حي غرب بمراجعة حضور العمال والسائقين من خلال كشوف رسمية، وتقسيم الحي إلى قطاعات ومناطق وإعادة توزيع العمال والسائقين وحاويات وصناديق جمع القمامة، على الشوارع والمناطق التي يتم المرور عليها يوميا بمعرفة كل نائب في قطاعه، والتزام العمال بالزي الموحد.

الدقهلية محافظ لجنة حى

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