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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خناقة بنته وطليقته.. فيلا الشيخ زايد تشعل الخلافات بين مايا الشربيني والشيف

الشيف الشربيني
الشيف الشربيني
خالد يوسف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل خناقة الشيف الشربيني وطليقته وابنته بسبب فيلا الشيخ زايد، باهتمام كبير بدافع الفضول، خاصة أن القصة تحمل الكثير من التفاصيل، بعدما حررت الاعلامية مايا الشربيني، محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد، ضد طليقها وابنته، بسبب منعها من دخول فيلتها.

استدعاء طليقة الشيف الشربيني

تواصل النيابة العامة بالشيخ، زايد تحقيقاتها في مشاجرة طليقة الشيف الشربيني وابنته أمام فيلا بالحي الراق، حيث كلف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، مباحث قسم الشيخ زايد ثان، باجراء معاينة للفيلا محل الخلاف، واجراء التحريات حول حيازتها، ومن المالك لها.

كما كلفتهم باستجواب الجيران حول هوية المقيم بالفيلا قبل وبعد المشاجرة، لمقارنة اقوالهم بما أدلت به طليقة الشيف الشربيني، بأن الفيلا ملك لها مناصفة مع طليقها، وأن ابنته منعتها من دخولها، وقاموا بتغيير كالون الباب.

وأمرت النيابة باستدعاء طليقة الشيف الشربيني وابنته لسماع أقوالهما، حول الاتهامات المتبادلة بينهما بالسب والقذف اثناء مشاجرتهما أمام فيلا بالشيخ زايد.

محاضر متبادلة بين مايا الشربيني وإبنة طليقها

أشارت التحقيقات الأولية، إلى أن الاعلامية أماني السيد الشهيرة بـ"مايا الشربيني" حررت محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد اتهمت فيه "شيماء" ابنة طليقها الشيف الشربيني بالتعدي عليها بالسب والشتم ومنعها من دخول فيلتها.

وأضافت الإعلامية، أنها تمتلك فيلا بالمناصفة مع طليقها الشيف الشربيني في كومبوند رويال سيتي بالشيخ زايد، وعندما حاولت الدخول إلى منزلها فوجئت بتغيير كالون الباب، فطرقت بشدة على الباب وصرخت، ما أدى لتجمع الجيران وأمن الكومبوند، فخرجت لها ابنة الشيف الشربيني وتبادلا التراشق بالألفاظ فيما بينهما، ما دفعها لتحرير محضر بمنعها من دخول مسكنها،  واتهام ابنة الشربيني بسبها وقذفها.

كما حررت شيماء ابنة الشيف الشربيني، أيضا محضرا مماثلا، تتبادل معها الاتهام بالسب والشتم، والاعتداء عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تفريغ كاميرات المراقبة

قررت النيابة العامة بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، تفريغ كاميرات المراقبة في محيط المشاجرة التي جمعت بين طليقة الشيف الشربيني وابنته أمام فيلا بمدينة الشيخ زايد، لبيان ملابسات الواقعة وحقيقة أقوال كل منهما، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وصحة الاتهامات.

وتبادلت طليقة الشيفت الشربيني وإبنته، الاتهام بالاعتداء والتشاجر بسبب خلاف على ملكية فيلا بالشيخ زايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

استمرار مسلسل الاتهامات بين الشربيني وطليقته

في أواخر شهر يناير الماضي، حرّرت طليقة الشيف الشربيني محضرًا بقسم شرطة الشيخ زايد، اتهمته فيه بالإهمال في تربية نجلهما "عمر" بالإسراف في مصروفه الشخصي.

وتضمن محضر الشرطة المحرر من الإعلامية مايا الشربيني ضد طليقها الشيف الشربيني، أنه يخصص مبلغًا ماليًا كبيرًا لابنهما عمر البالغ من العمر 10 سنوات كمصروف شخصي زائد على احتياجاته، وأصبح لديه فائض من المال دفعه لشراء السجائر وتناولها.

ومنحت محكمة الأسرة بأكتوبر الإعلامية مايا الشربيني الولاية التعليمية لابنها عمر من طليقها الشيف الشربيني .

فيلا الشيخ زايد خناقة بنته وطليقته الخلافات بين مايا الشربيني والشيف

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