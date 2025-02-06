محمد ممدوح يتعاقد على المسلسل الإذاعي "هات وخد " في رمضان

تعاقد الفنان محمد ممدوح مع راديو إنرجي على تقديم المسلسل الإذاعي الغنائي هات وخد خلال شهر رمضان 2025.

مسلسل هات وخد من تأليف مصطفى إبراهيم وشاركه في الكتابة أحمد خالد وإخراج زهرة رامي .

كشف الفنان محمد ممدوح عن علاقته الفنية بالفنانة منى زكى وتعاونهما سويا فى مسلسل “لعبة نيوتن” الذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه.

وقال محمد ممدوح خلال لقاء ببرنامج “ضيفى” الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش : " أتألق أمام الفنانة منى زكي، والنجاح لا يأتى إلا من خلال العمل الجماعي والتعاون بين أفراد الفريق.

وأضاف : "تجربتي في العمل مع الفنانة منى زكي التي أصفها بـ"الملهمة"، فهي قادرة على إلهام من يعمل معها من خلال ردود أفعالها وأسئلتها التي تفتح آفاقًا جديدة في التفكير.

وقال: “مرعبة الله أكبر عليها.. هي ملهمة قدامك فعلاً، بتطور حاجات بسبب فكرها وردود أفعالها معاك.”

وتمنى محمد ممدوح العمل مع المخرج شريف عرفة الذى يعد أحد أبرز المخرجين الكبار الذين لديهم قدرة على الإبداع وتقديم أعمال خارج الصندوق.