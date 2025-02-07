مصري وقاعد صف أول .. أحمد حلمي في مرمى النقد بسبب إفيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان أحمد حلمي والملحن مصطفى جاد زوج كارمن سليمان أثناء عرض مسرحيته الجديدة "بني ادم" ضمن فعاليات موسم الرياض واثار هذا المقطع موجة من الجدل واعتبر المتابعون ان حلمي يسيء لمصر.

الفيديو الذي انتشر مؤخرًا، كان يجمع بين أحمد حلمي بالملحن مصطفى جاد زوج المطربة كارمن سليمان وذلك أثناء عرض مسرحيته في موسم الرياض حيث ظهر حلمي وهو ينكر معرفته بمصطفى جاد قائلا: “انت مين؟” ،ليرد عليه مصطفى جاد: أنا مصري، ليقول له حلمي: “مصري وقاعد صف أول أكيد معزوم”، وهو ما اعتبره البعض ، إساءة لمصر والمصريين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي