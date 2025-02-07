فرصة العمر للشباب.. وظائف براتب يصل إلى 72 ألف جنيه شهريًا | قدم الآن 

في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب المصري سواء داخل البلاد أو خارجها، أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن فتح باب التقديم لـ140 فرصة عمل في إحدى شركات الخدمات الأمنية بدولة عربية، تشمل وظائف حراس أمن، محاسبين، وسائقين، برواتب مغرية تتراوح بين 19 ألف جنيه و40 ألف جنيه، بالإضافة إلى مزايا متعددة مثل السكن المجاني، التأمين الصحي، والمواصلات من وإلى موقع العمل.

كما أعلنت الوزارة فتح باب التقديم لـ 2305 فرصة عمل في 23 تخصصًا لصالح إحدى شركات المقاولات بدولة عربية، برواتب تتراوح بين 28 ألف جنيه و72 ألف جنيه مصري وفقًا لطبيعة الوظيفة.

فرص العمل المتاحة والتخصصات المطلوبة

أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوظائف المعلنة تشمل:

حراس أمن – عدد 137 فرصة، بشرط الحصول على مؤهل متوسط على الأقل مع خبرة سابقة في مجال الأمن. محاسب – عدد 1 فرصة، يشترط أن يكون حاصلًا على بكالوريوس تجارة – تخصص محاسبة شركات، من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة. سائقون – عدد 2 فرصة، بشرط امتلاك رخصة قيادة سارية وخبرة عملية مناسبة.

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الرواتب والمزايا

تم تحديد الرواتب وفقًا لطبيعة الوظيفة، حيث يحصل:

حارس الأمن على راتب يعادل 19,000 جنيه مصري شهريًا.

المحاسب يتقاضى 40,000 جنيه مصري شهريًا.

السائق يحصل على 27,000 جنيه مصري شهريًا.

بالإضافة إلى الرواتب المجزية، توفر الشركة الطالبة للعاملين عددًا من المزايا المهمة، مثل:

السكن المجاني طيلة فترة العمل.

التأمين الصحي الشامل للعاملين.

وسائل نقل خاصة لنقل الموظفين من وإلى موقع العمل.

عقود عمل لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وفقًا لسياسات الشركة وأداء الموظف.

كيفية التقديم على الوظائف

أعلنت الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف سيكون متاحًا بدءًا من اليوم الخميس، الموافق 6 فبراير 2025، ولمدة 10 أيام، من خلال تعبئة البيانات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للوزارة، عبر الرابط التالي:

https://egyres.manpower.gov.eg/JobAbroad/index

ودعت الوزارة جميع الراغبين في التقديم إلى التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة لكل وظيفة، وتجهيز المستندات اللازمة، والتي تشمل:

السيرة الذاتية محدثة تحتوي على جميع بيانات الخبرة والمؤهلات.

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

صور شخصية حديثة.

شهادات الخبرة إن وجدت.

رخصة القيادة للسائقين.

وظائف وزارة العمل

كما أعلنت وزارة العمل، في سياق آخر عن فتح باب التقديم لـ 2305 فرصة عمل في 23 تخصصًا لصالح إحدى شركات المقاولات بدولة عربية، برواتب تتراوح بين 28 ألف جنيه و72 ألف جنيه مصري وفقًا لطبيعة الوظيفة.

وظائف وزارة العمل

تخصصات فرص العمل بالخارج والوظائف

وبحسب بيان وزارة العمل، فإن الشركة الطالبة فرص عمل بالخارج والوظائف توفر السكن والمواصلات لموقع العمل، مشيرة إلى أن التخصصات المطلوبة تشمل:

400 نجار مسلح.

400 حداد مسلح.

400 مبيض محارة.

200 نقاش.

100 كهربائي.

700 عامل عادي.

40 سائق معدات ثقيلة (تراكتور - حفار - نساف - تريلا).

4 فنيين جودة خرسانة.

2 كهربائي محطات.

4 مشغل محطات خرسانة.

6 مشغل محطات بامب.

3 ميكانيكي محطات.

6 فني مختبر.

4 فنيين تربة معمل خرسانة.

1 مهندس برامج (خبرة من 5 إلى 10 سنوات).

3 ميكانيكي معدات ثقيلة.

6 مهندسين مدنيين.

4 مهندسي تكاليف (خبرة من 5 إلى 10 سنوات).

5 محاسبين بشركات المقاولات.

2 فني شبكات تقنية (IT).

6 مدخل بيانات.

6 أمناء مخازن.

3 ميكانيكي هيدروليك.

رابط التقديم على وظائف بالخارج

وأكدت الوزارة أن التسجيل في فرص العمل والوظائف متاح عبر رابط إلكتروني مخصص، اضغط هنا.

تحذيرات هامة للمتقدمين

شددت وزارة العمل على أن التقديم يتم فقط عبر الموقع الرسمي للوزارة، وأنها لا تتقاضى أي رسوم مقابل التقديم أو السفر، كما حذرت من التعامل مع الجهات غير الرسمية أو السماسرة الذين يدّعون قدرتهم على تسهيل الإجراءات، مؤكدة أن جميع إجراءات التوظيف تتم بشفافية تامة وفقًا للقوانين المصرية والدولية.

خطوة نحو مستقبل أفضل

تعد هذه الفرص فرصة ذهبية للشباب الباحثين عن فرص عمل برواتب تنافسية في بيئة عمل آمنة ومستقرة.

كما تأتي ضمن جهود الدولة في تعزيز العمالة المصرية بالخارج، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وفقًا للقوانين المنظمة لسوق العمل الخارجي.

لذا، على الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص الإسراع في التقديم خلال الفترة المحددة لضمان الحصول على فرصة عمل تحقق لهم الاستقرار المهني والمالي.

جهود وزارة العمل في توفير فرص التشغيل

أكد وزير العمل أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير فرص عمل للشباب المصري، سواء داخل البلاد أو خارجها، وذلك من خلال التنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج والإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالوزارة، بهدف دعم العمالة المصرية وتأمين فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في التفاوض مع الشركات الكبرى في مختلف الدول العربية والأجنبية من أجل توفير فرص عمل لائقة ومتميزة برواتب مجزية، تضمن الاستقرار المهني والمالي للعمال المصريين، خاصة في ظل المنافسة القوية في سوق العمل الخارجي.