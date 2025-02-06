وظائف خالية في هذه المحافظة.. قدم الان

يبحث المواطنين عن الوظائف الخالية التي أعلنتها بوابة الوظائف الحكومية بتوافر فرص عمل شاغرة في محافظة السويس لشغل وظيفة "مدير عام الإدارة العامة لشئون الإنتاج والشئون الاقتصادية" بديوان المحافظة، وذلك لتنفيذ الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية بالمحافظة ومتابعة الخطط المعتمدة لهذه الأنشطة.

المهام المطلوبة لوظائف محافظة السويس



سيتولى المرشح لهذه الوظيفة المهام الآتية:-

متابعة جميع الأنشطة الاقتصادية، جمع البيانات اللازمة لدراسة تطوير الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي من خلال تحسين الإنتاجية والعمالة في المحافظة.

الإشراف على إعداد خطط لتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين وتبسيطها لتنفيذ مشروعاتهم، مع العمل على إزالة المعوقات الإدارية.

الإشراف على إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات المزمع تنفيذها بالمحافظة.

الشروط والمهارات المطلوبة لوظائف محافظة السويس



لديه معرفة كافية بإحدى اللغات الأجنبية.

اجتياز التدريب اللازم حسب ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016.

قضى مدة لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى "أ" أو قضى ما لا يقل عن 17 سنة في وظيفة مماثلة.

يشترط في المتقدم لهذه الوظيفة أن يكون

حاصلاً على مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

يمتلك القدرة على القيادة والتوجيه.

المستندات المطلوبة لوظائف بمحافظة السويس



بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك.

اقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات أو إحالة إلى المحكمة التأديبية.

صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد (كمبيوتر) وصورة من بطاقة الرقم القومي.

صحيفة الحالة الجنائية.

بيان حالة يتضمن المؤهلات العلمية والخبرة العملية، تقييم الأداء في السنوات السابقة، الوظائف الإشرافية التي شغلها، الدورات التدريبية التي حصل عليها، العلاوات التشجيعية، خطابات الشكر والتقدير، الجزاءات إن وجدت، وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4 × 6.



كيفية التقديم لوظائف محافظة السويس



يمكن للراغبين في التقديم تقديم طلباتهم مكتملة بالأوراق والمستندات المطلوبة، وتسليمها باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام محافظة السويس، في موعد أقصاه 3 مارس 2025.