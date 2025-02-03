قائمة الوظائف الأعلى أجرا في مصر.. لن تصدق ماذا جاء في المرتبة الأولى؟

يبحث البعض عن قائمة الوظائف الأعلى أجرًا في مصر، حيث شهدت مستويات الأجور في مختلف الأنشطة الاقتصادية بمصر تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2024، وفقًا لتقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح التقرير أن متوسط الأجور اليومية ارتفع خلال الربع الثالث من العام مقارنة بنفس الفترة من 2023، ما يعكس تحسنًا في الظروف الاقتصادية وزيادة الطلب على العمالة في عدة قطاعات.

قائمة الوظائف الأعلى أجرًا في مصر.. لن تصدق ماذا جاء في المرتبة الأولى؟

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القطاعات الأعلى أجرًا

سجل قطاع التأجير العقاري أعلى زيادة في الأجور اليومية، حيث ارتفع المتوسط من 117.3 جنيهًا في 2023 إلى 433.6 جنيهًا في 2024، ما يعكس نموًا كبيرًا في هذا النشاطـ كما شهد قطاع التعدين والمحاجر ارتفاعًا من 171.6 جنيهًا إلى 222.4 جنيهًا، ما يجعله من بين القطاعات الأعلى أجرًا.

ارتفاع الأجور في التعليم والصحة

حققت القطاعات الأساسية، مثل الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري، زيادة في متوسط الأجر اليومي من 142.0 جنيهًا إلى 203.3 جنيهًا.

كما ارتفع متوسط الأجر في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار من 153.2 جنيهًا إلى 195.7 جنيهًا.

وفي قطاع التعليم، زاد متوسط الأجر اليومي من 133.7 جنيهًا إلى 184.6 جنيهًا، مما يشير إلى اهتمام متزايد بتحسين أجور المعلمين.

كما شهد قطاع الصحة والعمل الاجتماعي زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من 118.2 جنيهًا إلى 164.7 جنيهًا.

زيادات معتدلة في بعض القطاعات

حقق قطاع الفنون والإبداع والترفيه نموًا في الأجور، حيث ارتفع من 108.7 جنيهًا إلى 157.2 جنيهًا، بينما سجل قطاع الصناعات التحويلية زيادة من 133.8 جنيهًا إلى 166.9 جنيهًا.

كما شهد قطاع النقل والتخزين ارتفاعًا من 152.6 جنيهًا إلى 208.2 جنيهًا، في حين زادت أجور العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 154.9 جنيهًا إلى 195.6 جنيهًا.

القطاعات الأقل أجرًا

ورغم التحسن العام، ظل قطاع الخدمات المقدمة للأفراد العاملين في المنازل الأقل أجرًا، رغم زيادة المتوسط اليومي من 106.6 جنيهًا إلى 160.3 جنيهًا.

كما شهد قطاع الزراعة وصيد الأسماك زيادة طفيفة، حيث ارتفع الأجر اليومي من 128.5 جنيهًا إلى 160.5 جنيهًا.

تحسن يعكس النمو الاقتصادي

تعكس هذه الزيادات في الأجور تحسنًا عامًا في الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية، ما يوفر فرصًا أكبر للعاملين للحصول على دخل أعلى، ومع استمرار هذه الاتجاهات، يمكن أن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من التحسن في سوق العمل ومستوى المعيشة.

وبحسب تقارير آخرى فإن قائمة الوظائف التالية هي بين الأعلى أجرا في مصر شهريا:

1- مهنة الوساطة المالية والتأمين: جاءت الوساطة المالية والتأمين في المركز الأول من حيث الوظائف الأعلى دخلًا، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري حوالي 11.1 ألف جنيه مصري على أن تكون ساعات العمل 192 ساعة عمل شهريًا.

2- الجراحون والأطباء: تعتبر تلك الوظيفة من أهم الوظائف والتي تحظى بقيمة كبيرة في المجتمع فمتوسط دخل الجراح أو الطبيب 30000 ألف جنيه مصري.

مهنة التداول: يعد سوق تداول العملات الأجنبية والرقمية من أفضل المجالات المتاحة، ولكنها تعتمد على المثابرة، فمتوسط دخل المتداول حوالي 20 ألف دولار شهريًا.

3- مهنة معالجة البيانات وتعليم الآلة : بسبب الثورة الصناعية أصبحت مهنة معالجة البيانات أحد أعلى الوظائف أجرًا في مصر، فيصل متوسط الدخل 200 ألف دولار سنويًا.

4- مهنة الجرافيك : يُعد أحد أشهر المجالات التي ذاع صيتها، ولكنها تحتاج على حس إبداعي في المقام الأول.

قائمة الوظائف الأعلى أجرًا في مصر.. لن تصدق ماذا جاء في المرتبة الأولى؟

5- مهنة التسويق الرقمي: يتوقف الراتب علي حسب حجم الشركة والمسؤوليات المكلف بها ويبلغ متوسط الراتب من 10 إلى 20 ألف جنيه تقريبًا.

6- مهنة الهندسة: يصل متوسط راتب مهندس البترول إلى 9 أو 10 آلاف جنيه تقريبًا كحد أدنى، وكذلك هندسة الكهرباء، كما أن هندسة الكمبيوتر من أهم المجالات المتعلقة بعالم الهندسة ويتراوح الراتب بين 15 إلى 30 ألف جنيه.

7- مهنة مهندس IT : المسؤول عن قاعدة البيانات الخاصة بالشركة ويتراوح راتبه بين 11 ألف جنيه إلى 22 ألف جنيه.

8- المدير المالي : فيصل راتب المدير المالي إلى حوالي 20000 ألف جنيه مصري شهريًا.

9- مهنة أستاذ جامعي : هي من أحد أكثر الوظائف التي تحتاج إلى علم وتدريب ويبلغ متوسط الدخل الشهري فيها 19000 ألف جنيه مصري.

10- مهنة البرمجة: مجال البرمجة تُعد من أهم المجالات في سوق العمل بسبب الطلب المتزايد ويتراوح الراتب بين 20 ألف إلى 25 ألف جنيه.

11- مهنة إدارة المبيعات: حيث يبلغ متوسط راتب مدير المبيعات إلى 20000 ألف جنيه مصري.

12- ضيافة الطيران: فتعتبر تلك الوظيفة أكثر طلبًا لا سيما للنساء، فيبلغ متوسط راتبها حوالي 10 ألف دولار شهريًا.