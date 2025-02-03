وظائف خالية في 13 محافظة برواتب 10 آلاف جنيه .. إلحق قدّم

وظائف خالية برواتب مجزية أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة في 13 محافظة براتب شامل 10 آلاف جنيه وعمولة وبدل مواصلات وبونص، ضمن "مبادرة بداية" الهادفة إلى توفير الخدمات للمواطنين جميعًا، وتحسين مستوى معيشتهم والقضاء على البطالة، بالتعاون مع مبادرة توظيف مصر.

وظائف خالية في 13 محافظة

توفر شركة ترانشن موبيل، فرص عمل للشباب في مجال مشرف منطقة (مبيعات)، ويكون مسئول مبيعات أكسيسوارات الموبايل مثل السماعات والساعات.

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وظائف خالية في 14 محافظة برواتب 10 آلاف جنيه .. إلحق قدّم (تفاصيل)

مكان العمل

يعمل المقبولون بالوظائف في الأماكن الآتية:

القاهرة، والجيزة، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والمنوفية، والبحيرة، والفيوم، وبني سويف، والغردقة، وسوهاج، وأسيوط.

شروط الوظائف المطلوبة

يشترط للقبول بالوظائف توافر الآتي:

مطلوب جميع المؤهلات، عالي ومتوسط.

لا بد من وجود خبرة لا تقل عن 6 أشهر.

الحد الأقصى للسن 35 سنة.

تقديم موقف محدد من التجنيد.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات التالية:

الراتب الشامل 10000 جنيه أساسي، بالإضافة إلى بدل مواصلات وعمولة وبونص.

عدد ساعات العمل 8 ساعات.

2 يوم إجازة في الأسبوع.

تأمين طبي واجتماعي.

فرص للنمو والتطور الوظيفي بشكل مستمر.

العمل ضمن بيئة تحفّز على الإبداع والابتكار.

الانضمام إلى فريق محترف وداعم لتحقيق النجاح.

وظائف خالية في 14 محافظة برواتب 10 آلاف جنيه .. إلحق قدّم (تفاصيل)

طريقة التقديم على الوظائف

يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف ملء استمارة التوظيف المخصصة من قبل وزارة الشباب والرياضة.