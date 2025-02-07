تسريح 2 مليون موظف | انتفاضة أمريكية ضد ترامب .. والمظاهرات تملأ الشوارع "شاهد"

شهدت شوارع الولايات الأمريكية، مظاهرات حاشدة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد قراره بتسريح 2 مليون موظف.

وفي أقل من ثلاثة أسابيع، قلب الرئيس ترامب و الميلياردير الأمريكي إيلون ماسك القوى العاملة الفيدرالية رأساً على عقب، وطرد كبار المسؤولين، وأوقفوا وكالات بمليارات الدولارات، وأقنعوا عشرات الآلاف من العمال بترك وظائفهم طواعية.

وعلى الرغم من الغضب الكبير إلا أن أنصار ترامب أشادوا بالقرارات الصادرة عن ساكن البيت الأبيض، إلا أن الأمر أثار الفوضى والخوف والغضب - ودعاوى قضائية متعددة - من العمال الفيدراليين المستهدفين من قبل إدارة ترامب التي تهدف إلى تقليص الحكومة الفيدرالية وإزالة أي عناصر يزعم ترامب وحلفاؤه أنها معادية للرئيس.

أظهرت الاضطرابات داخل الحكومة خلال الأيام التسعة عشر الأولى من رئاسة ترامب كيف تمكن إيلون ماسك المتمكن - الذي استخدم مطرقة ثقيلة ضد قوة العمل في تويتر عندما اشترى موقع التواصل الاجتماعي - من القيام بخطوات غير مسبوقة داخل البيروقراطية الفيدرالية.