يوم المباراة.. صفحة نادي فاركو تعلن عن مواجهة الزمالك بهذه الصورة

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي فاركو عن مواجهة نادي الزمالك، عن طريق نشر صورة “ميكروباص” عليه علم الزمالك، وعلقت عليها: “زيارة منزلية..فاركو ضد الزمالك، ٤م، برج العرب”.

وحرص الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس على تخفيف الحمل البدني للاعبين في مران اليوم، خوفاً من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء.

ويحل فريق الزمالك ضيفاً على نظيره فاركو في الرابعة عصر غداً الثلاثاء على ستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 23 نقطة في حين يحتل فريق فاركو المركز السابع برصيد 18 نقطة.