قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب المناطق الشمالية من المغرب
متحف سوهاج القومي ينظم محاضرة بعنوان جبانة السلاموني
ترامب يهدد بإلغاء وقف إطلاق النار إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن بحلول ظهر السبت
أول رد من أكرم توفيق على أخبار إلغاء متابعته لصفحة الأهلي
يوم المباراة.. صفحة نادي فاركو تعلن عن مواجهة الزمالك بهذه الصورة
زاهي حواس: مستر بيست دفن قطعة ذهبية بقيمة 10 آلاف دولار أسفل أبو الهول
زاهي حواس يدعو أحمد موسى لتصوير فيلم عن الأهرامات مثل "مستر بيست"
نتنياهو يطلب من واشنطن رفع إسرائيل من حظر تلقي "رقائق الكمبيوتر"
زاهي حواس يكشف المخاطر التي واجهها أثناء تصوير فيلم «مستر بيست»
ترامب يعتزم استثناء أستراليا من الرسوم الإضافية على الصلب
مفاجأة.. الزمالك اتفق مع ميكالي لخلافة جروس
لمسة وفاء.. شوبير يعلن عن رقم قميص بن شرقي مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يوم المباراة.. صفحة نادي فاركو تعلن عن مواجهة الزمالك بهذه الصورة

فاركو_الزمالك
فاركو_الزمالك
يارا أمين

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي فاركو عن مواجهة نادي الزمالك، عن طريق نشر صورة “ميكروباص” عليه علم الزمالك، وعلقت عليها: “زيارة منزلية..فاركو ضد الزمالك، ٤م، برج العرب”.

وحرص الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس على تخفيف الحمل البدني للاعبين في مران اليوم، خوفاً من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء.

ويحل فريق الزمالك ضيفاً على نظيره فاركو في الرابعة عصر غداً الثلاثاء على ستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 23 نقطة في حين يحتل فريق فاركو المركز السابع برصيد 18 نقطة.

الزمالك برج العرب كريستيان جروس فاركو ميكروباص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025 (جدول كامل)

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025

إنجي مراد

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

حالة الطقس

تنبؤات الطقس لمدة 6 أيام: استعدوا للتغيرات الجوية

انهيار أسرة الشاب المتوفي

انهيار أسرة الشاب أحمد مرجان نجل صاحب مطعم مأكولات في جنازة شعبية بشوارع المحلة|صور

شيخ الأزهر

طفلة تسأل شيخ الأزهر: صديقتي أجمل مني وأغيرُ منها.. فهل هذا حسد؟ الإمام الأكبر يجيب

. الفنان عبد العزيز مخيون يدفع دية شاب دهسه نجله

‎ عبد العزيز مخيون يتصالح مع أسرة شاب دهسه ابنه في البحيرة| صور

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

شكر للرئيس السيسي من محافظة جنوب سيناء

خبر سار.. الموافقة على الإجراءات المقترحة لتسهيل مرور الأفراد والمعدات لـ جنوب سيناء

ترشيحاتنا

كلمة مصر باجتماع الاتحاد الدولي لعمال النسيج

5 تحديات تواجه الحركة النقابية في الدفاع عن العمال وحقوقهم.. الجمل يكشف

الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

هدية جديدة من نقابة الأطباء لأعضائها.. تعرف عليها

عباس شراقي يطرح رؤية بعد وصول مياه النيل إلى سيناء

انقطعت آلاف السنين.. عباس شراقي يطرح رؤية بعد وصول مياه النيل إلى سيناء

بالصور

تحديات مرحلة المراهقة.. تغيرات جسدية وعاطفية

مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال

مهما عملت مش بتروح.. كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة بطرق طبيعية

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

إنجي مراد
إنجي مراد
إنجي مراد

فيديو

وزارة الداخلية

مات في إيديهم.. الداخلية تكشف تفاصيل مقـ.تل لص البحيرة

متهمين - أرشيفية

تداول فيديو للاتجار بالمخدرات في عين شمس والأمن يكشف| القصة الكاملة

إليسا

لحظة بكاء إليسا أمام جمهورها في حفل دبي.. فيديو

بسمة بوسيل

بتشوهي صورته ليه.. الفنانة بسمة بوسيل في مرمى النقد بسبب تصريحاتها الاخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد