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تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو بالدوري.. كيف يفكر جروس؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو بالدوري.. كيف يفكر جروس؟

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فاركو، المقررة في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز.  

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي:  

- حراسة المرمى: محمد عواد  
- خط الدفاع: محمود بنتايج – أحمد حسام – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة  
- خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد  
- خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الدين الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو"  

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، فيما يأمل فاركو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض.

الزمالك الدوري الممتاز نادي الزمالك جروس كريستيان جروس فاركو

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