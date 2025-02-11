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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيران صديقة .. الزمالك يسجل الهدف الأول في شباك فاركو

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد


سجل أحمد كمال مدافع نادي فاركو الهدف الأول لصالح نادي الزمالك بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 1-0 لصالح الفارس الأبيض، على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحول أحمد كمال عرضية أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة 40 من خطأ على يمين ملعب نادي فاركو لمرمى محمد سعيد شيكا حارس فاركو لتعلن عن تقدم الزمالك.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد حسام – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم : محمد حمدي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود و صلاح الدين مقدم وجيفرسون كوستا وسيف جعفر ومحمد عاطف ومصطفى شلبي وحسام أشرف وناصر منسي.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – عزمي غومة.

خط الوسط: إينوك بنجامين – عمر رضا – ياسين محمد – محمد فخري.

خط الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد نديم ومحمد عز الدين علي وسيف العجوز ووليد مصطفى وصلاح باشا وبابا كار نداي وعبد الرحمن أحمد عشري وجابر كامل وسيف تيري.

الزمالك الدوري الممتاز نادي الزمالك فاركو

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