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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 سنوات ورقم ضخم.. التفاصيل الكاملة لعرض باريس سان جيرمان لضم محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
قسم الرياضة

تداولت تقارير إعلامية مؤخرًا أنباءً عن اهتمام نادي باريس سان جيرمان بضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي. ووفقًا للصحفي الفرنسي رومان كوليه جودين، يعتزم النادي الباريسي تقديم عرض لمدة ثلاث سنوات، براتب أسبوعي يبلغ 500 ألف يورو، لإقناع صلاح بالانضمام إلى صفوفه.

في المقابل، يسعى ليفربول للاحتفاظ بخدمات اللاعب، حيث قدم له عرضًا لتمديد عقده لعامين إضافيين، مع تقليل طفيف في راتبه ليصل إلى 400 ألف يورو أسبوعيًا.

وتأتي هذه المستجدات وسط تقارير تفيد بأن مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، يعتبر محمد صلاح الخيار الأمثل لدعم خط هجوم الفريق، خاصة مع اقتراب رحيله المحتمل عن ليفربول.

رغم ذلك، نفى ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن النادي لا يخطط للتعاقد مع محمد صلاح في الوقت الحالي.

وفي ظل تضارب التصريحات والعروض المطروحة، يبقى مستقبل النجم المصري غير محسوم حتى الآن.

محمد صلاح ليفربول الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان الدوري الانجليزي نادي ليرفبول

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