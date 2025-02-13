معندناش بطالة.. صاحب معرض أثاث: 70 % من منازل قرية طنان القليوبية بها ورش نجارة

قدم الإعلامي محمد مصطفى شردي ، حلقة خاصة من برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، من محافظة القليوبية لاستعراض حرف قرى المحافظة التي تخصصت في صناعة الأثاث .

وقال شحتة القاضي صاحب معرض أثاث بقرية طنان بالقليوبية ، :" بشتغل في مهنة تصنيع الأثاث منذ عام 1982 ".

وتابع شحتة القاضي :" قبل معرض الأثاث كنت بتاجر في الخشب في قرية طنان بالقليوبية ودخلنا الخشب الجديد في القرية منذ سنوات طويلة ".

وأكمل شحتة القاضي:" قرية طنان بالقليوبية بها عدد كبير من ورش تصنيع الأثاث ، وحوالي 70 % من منازل طنان بها ورش نجارة ودهان وأثاث ".

ولفت شحتة القاضي:" مهنة صناعة الأثاث منتشرة في قرية طنان بالقليوبية "، مضيفة:" إحنا معندناش بطالة في قرية طنان ".