أخبار بني سويف.. المحافظ يناقش عددا من طلبات وشكاوى المواطنين.. ويوجه بدعم تنفيذ مشروع التطوير المؤسسي

نستعرض خلال السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها محافظة بني سويف على مدار 24 ساعة الماضية والتى جاءت فى العناوين التالية:

محافظ بني سويف يناقش عددا من طلبات وشكاوى المواطنين

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، بحضور القيادات التنفيذية المعنية، لمناقشة الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها.

محافظ بني سويف يوجه بدعم تنفيذ مشروع التطوير المؤسسي بالوحدات المحلية القروية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المختصين بالوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة والجهات التنفيذية المعنية، بتوفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذ مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال التطوير المؤسسي، والذي يستهدف تطوير الهياكل المؤسسية بالوحدات المحلية القروية ضمن أربع محافظات استرشادية على مستوى الجمهورية،بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف مباشر من السيد بلال حبش نائب المحافظ.

عاشور يصدر قراراً بعضوية رئيس جامعة بني سويف بمجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، اليوم، قرارا رقم 364، بعضوية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بمجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلاً عن المجلس الأعلى للجامعات لمدة سنتين.

من جانبه، وجه الدكتور منصور حسن الشكر والتقدير الى الدكتور أيمن عاشور على حرصه ومتابعته المستمرة لقيام الصندوق بالمهام المنوطة به من توفير مختلف أشكال الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مشيرًا إلى أهمية التوسع في أنشطة الصندوق بما يعود بالنفع على منسوبي الجامعات من هيئة التدريس.

محافظ بني سويف يستمع لمطالب المواطنين بوحدة طب الأسرة بنزلة حنا



تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،وحدة طب الأسرة بنزلة حنا التابعة لإدارة الفشن، ضمن برنامجه الميداني الخاص بمتابعة انتظام وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالقرى.

وشارك في الزيارة مع المحافظ، النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، ود. سماح جاد وكيل وزارة الصحة، وعلي حماد رئيس مركز ومدينة الفشن، ود.هاني عبد النبي مدير إدارة الفشن الصحية.