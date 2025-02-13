أخبار العالم | ترامب يرجح لقاء بوتين في السعودية.. وإسرائيل تدرس قصف منشآت إيران النووية

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
"إكس" توافق على دفع 10 ملايين دولار لتسوية دعوة ترامب
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء أن منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك وافقت على دفع نحو 10 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الشركة ورئيسها التنفيذي السابق.
مبعوث ترامب الخاص يبدأ زيارة إلى ألمانيا وبلجيكا وأوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لأوكرانيا وروسيا كيث كيلوج، سيقوم بزيارة إلى ألمانيا وبلجيكا وأوكرانيا في الفترة من 13 إلى 22 فبراير الجاري.
ترحيب أمريكي بمرسوم عباس القاضي بإلغاء دفع رواتب الأسرى
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الولايات المتحدة رحبت بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الإثنين، والقاضي بإلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.
ترامب: وزارة التعليم "عملية احتيال كبيرة" ويجب إغلاقها
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، عن رغبته في إغلاق وزارة التعليم الفيدرالية فورًا، مؤكدًا أن الوزارة تمثل "عملية احتيال كبيرة".
تقرير استخباراتي.. إسرائيل تدرس ضرب منشآت إيران النووية
كشفت تقارير استخباراتية أميركية أن إسرائيل تدرس تنفيذ ضربات جوية واسعة النطاق على المنشآت النووية الإيرانية هذا العام، مستغلة ضعف طهران، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين.
بيان أوروبي يشدد على دعم أوكرانيا وتقديم ضمانات أمنية لكييف
شدد بيان أوروبي مشترك على الاستعداد لتعزيز الدعم لأوكرانيا والالتزام باستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.
رويترز: محمد بن سلمان لعب دورا في الإفراج عن الأمريكي المدان في روسيا
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعب دورا في الإفراج عن المواطن الأمريكي مارك فوجل الذي كان مسجونا في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.
استمرت ساعة كاملة.. ماذا دار في مكالمة ترامب وزيلينسكي؟
كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، تفاصيل ما دار في الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
جيش الاحتلال: فيلق القدس وحزب الله يستغلّان مطار بيروت لتهريب أموال
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، إن "حزب الله" و"فيلق القدس" يستغلان مطار بيروت الدولي في عمليات تهريب أموال.
تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل سان دييجو .. فيديو
أعلن مسؤول أمريكي أن طائرة تابعة للبحرية الأمريكية تحطمت قبالة ساحل سان دييجو، الأربعاء، لكن جرى انقاذ فردي الطاقم دون أن يصيبهما أذى.
ترامب: بوتين يريد أن تنتهي الحرب وسنعمل على ذلك
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث له اليوم، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
ترامب: اجتماعنا الأول مع بوتين في السعودية بمشاركة ولي العهد
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن احتمال كبير لعقد أول اجتماع له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية.