أخبار العالم | ترامب يرجح لقاء بوتين في السعودية.. وإسرائيل تدرس قصف منشآت إيران النووية

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء أن منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك وافقت على دفع نحو 10 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الشركة ورئيسها التنفيذي السابق.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لأوكرانيا وروسيا كيث كيلوج، سيقوم بزيارة إلى ألمانيا وبلجيكا وأوكرانيا في الفترة من 13 إلى 22 فبراير الجاري.

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الولايات المتحدة رحبت بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الإثنين، والقاضي بإلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، عن رغبته في إغلاق وزارة التعليم الفيدرالية فورًا، مؤكدًا أن الوزارة تمثل "عملية احتيال كبيرة".

كشفت تقارير استخباراتية أميركية أن إسرائيل تدرس تنفيذ ضربات جوية واسعة النطاق على المنشآت النووية الإيرانية هذا العام، مستغلة ضعف طهران، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين.

شدد بيان أوروبي مشترك على الاستعداد لتعزيز الدعم لأوكرانيا والالتزام باستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعب دورا في الإفراج عن المواطن الأمريكي مارك فوجل الذي كان مسجونا في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، تفاصيل ما دار في الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، إن "حزب الله" و"فيلق القدس" يستغلان مطار بيروت الدولي في عمليات تهريب أموال.

أعلن مسؤول أمريكي أن طائرة تابعة للبحرية الأمريكية تحطمت قبالة ساحل سان دييجو، الأربعاء، لكن جرى انقاذ فردي الطاقم دون أن يصيبهما أذى.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث له اليوم، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن احتمال كبير لعقد أول اجتماع له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية.