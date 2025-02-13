استمرت ساعة كاملة.. ماذا دار في مكالمة ترامب وزيلينسكي؟

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، تفاصيل ما دار في الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي إنه وترامب ناقشا "فرص تحقيق السلام وإعداد وثيقة تحكم التعاون الأمني ​​والاقتصادي بين البلدين"، في الاتصال الذي استمر ساعة، وفق مكتب زيلينسكي.

جاءت المكالمة بعد وقت قصير من إعلان ترامب عن محادثة جرت بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناولت البدء فورا في مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على موقع "إكس": "أجريت محادثة هادفة مع الرئيس الأمريكي. تحدثنا عن فرص تحقيق السلام، وناقشنا استعدادنا للعمل معا... والقدرات التكنولوجية لأوكرانيا... بما في ذلك الطائرات المسيرة والصناعات المتقدمة الأخرى".

وأضاف زيلينسكي، في بيانه، أنهما ناقشا زيارة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى كييف، يوم الأربعاء، التي ركزت على اتفاق بين البلدين يتعلق بالمعادن الأوكرانية النادرة.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "تحدثنا أيضًا عن مناقشتي مع سكوت بيسنت وإعداد وثيقة جديدة عن الأمن والتعاون الاقتصادي والشراكة في الموارد".

وقال زيلينسكي إن ترامب أطلعه على تفاصيل المحادثة التي أجراها مع بوتين. وكتب: "اتفقنا على استمرار الاتصال والتخطيط لاجتماعات مقبلة".

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد قال قبل ذلك: "تحدثت للتو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. سارت المحادثة بشكل جيد للغاية. فهو، مثل الرئيس بوتين، يريد أن يصنع السلام".

وأضاف في تدوينة عبر منصته "تروث سوشال": "ناقشنا مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالحرب، ولكن في الغالب، الاجتماع الذي سيُعقَد يوم الجمعة في ميونيخ، بحيث سيترأس الوفد نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو. وآمل أن تكون نتائج ذلك الاجتماع إيجابية".

وختم ترامب قائلاً: "لقد حان الوقت لوقف هذه الحرب السخيفة، فقد كان هناك موت ودمار هائل غير ضروري على الإطلاق. بارك الله في شعبي روسيا وأوكرانيا!".