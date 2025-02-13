الإدارة غلطت.. جديد واقعة حبس ولية أمر داخل مدرسة السلام الابتدائية بالمعادي

كشف محمد تمام نقيب معلمي المعادي، آخر تطورات أزمة اعتداء ولية أمر على معلمة داخل مدرسة السلام الابتدائية بالمعادي بعد تداول الواقعة بشكل موسع من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وشارك عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولية أمر تلميذ وهي تحاول فتح باب مدرسة السلام الابتدائية بالقوة بعد أن قامت إدارة المدرسة بإغلاقه في وجه الأم التي حضرت إلى المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسي لأخذ ابنها، الذي اشتكى من تعرضه للضرب.

ورفضت إدارة المدرسة خروج الأم ومعها ابنها قبل نهاية اليوم، الأمر الذي أصاب الأم بحالة هياج واشتبكت مع إحدى معلمات المدرسة، ما جعل الأمر يتطور، فيما تم استدعاء الشرطة من قبل إدارة المدرسة والتي ألقت القبض على الأم وعدد من أقاربها تجمعوا أمام باب المدرسة.

وقال "تمام" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن إدارة المدرسة أخطأت عندما منعت الأم من أخذ ابنها قبل نهاية اليوم الدرلسي خاصة وأنها معروفة لديهم ولا يوجد أزمة في هذا، إضافة إلى أن واقعة إغلاق باب المدرسة والأم لازالت في الداخل لم تكن بالتصرف السليم وهذا ما زاد الوضع تعقيدا.

وبحسب تمام - فقد تم إنهاء الأزمة ونقل الطالب إلى مدرسة البساتين مع تغير فترة حضوره، مشيرا إلى أن الطالب سبق وتم تحويله من هذه المدرسة بسبب سلوك أسرته.

وعن المحضر الذي تقدمت به النقابة ضد الأم، أكد أن هناك محاولات من جانب أسرة الأم للحل مع المعلمة لكنها رفضت، والأمر كله متروك للنيابة للفصل به، معقبا: "أعتقد هيتحل الأمر والأم هتخرج".