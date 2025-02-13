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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صلاة ليلة النصف من شعبان.. تغفر ذنوبك كلها و6 منح ربانية لمن يؤديها

صلاة ليلة النصف من شعبان
صلاة ليلة النصف من شعبان
إيمان طلعت

صلاة ليلة النصف من شعبان، الليلة ينتظهر الكثير لينالوا ثوابها ونفحاتها، الليلة التى جبر الله فيها بخاطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة من المسجد الأقصى للمسجد الحرام، فعلينا أن نستغل وننتهز الفرصة فهى ليلة يغفر الله فيها لعدد كبير.

ليلة النصف من شعبان

يرغب البعض قيام هذه الليلة بالدعاء والذكر والصدقة وقراءة القرآن ويرغب البعض الأخر بقيام ليلة النصف من شعبان بالصلاة، وهناك من يصلي صلاة التسابيح، وصلاة التسابيح وهي صلاة نافلة مخصوصة تحتوي على 300 تسبيحة، وسُمِّيت بهذا الاسم؛ لكثرة التسبيح غير المعتاد في الصلوات الأخرى.

6 منح ربانية في صلاة التسابيح

1- مُكفرة للذنوب.
2- مُفرجة للكروب.
3- مُيسرة للعسير.
4- يقضى الله بها الحاجات.
5- يؤمن بها الروعات.
6- يستر بهاالعورات.

صلاة التسابيح

• في كل ركعة تقرأ الفاتحة وأي سورة تختارها، ثم تقول: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" (15 مرة).

• ثم تركع وتقول: "سبحان ربي العظيم" 3 مرات، وتقول: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" (10 مرات).

• ثم ترفع رأسك من الركوع وتقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم تقول: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" (10 مرات).

• ثم تسجد وتقول: سبحان ربي الأعلى (3 مرات)، وتقول: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" (10 مرات).

• ثم ترفع رأسك من هذا السجود الأول وتقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، وتقول: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" (10 مرات).

• ثم تسجد السجدة الثانية وتقول: سبحان ربي الأعلى (3 مرات)، وتقول: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" (10 مرات).

• ثم ترفع رأسك من السجود وتجلس جلسة خفيفة للاستراحة.

• ثم تقوم للركعة الثانية وتقول: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" (10 مرات) قبل أن تقرأ الفاتحة.

• وبعد ذلك تقرأ الفاتحة وأي سورة وتفعل في الركعات الثلاث الباقيات نفس ما فعلته في الركعة الأولى التي ذكرنا لك كيفيتها.

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