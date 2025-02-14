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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تدعو أوكرانيا إلى "دبلوماسية جريئة" لإنهاء الحرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو ناقش "الحاجة إلى دبلوماسية جريئة" لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مكالمة هاتفية يوم الخميس مع نظيره الأوكراني أندري سيبها.

وجاءت هذه المكالمة بعد يوم من مناقشة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرب في أوكرانيا في اتصالين هاتفيين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أول خطوة كبيرة يتخذها ترامب نحو الدبلوماسية في صراع وعد بإنهائه.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان "ناقش الوزيران الحاجة إلى دبلوماسية جريئة لإنهاء الحرب بطريقة تفاوضية تؤدي إلى سلام مستدام"، مضيفة أن روبيو أكد أيضا على التزام واشنطن باستقلال أوكرانيا.

وأعلن الرئيس ترامب الخميس أن اجتماعا بين "مسؤولين كبار" من كل من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة سيعقد الجمعة في ميونيخ، المدينة الألمانية التي تستضيف مؤتمرا أمنيا دوليا.

وصرّح ترامب للصحفيين في المكتب البيضوي "سيعقدون اجتماعا في ميونيخ غدا. ستكون روسيا هناك. أوكرانيا مدعوّة أيضا... لست متأكدا من هوية الأشخاص الذين سيمثّلون كل بلد، لكنهم سيكونون مسؤولين كبارا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي "نحن، باعتبارنا دولة مستقلة، لن يكون من الممكن أن نقبل أي اتفاقيات بدوننا".

وأضاف أن بوتين يستهدف جعل مفاوضاته ثنائية مع الولايات المتحدة، ومن المهم عدم السماح بذلك.

وأعلنت كييف الخميس أنها لا تخطط لحضور الاجتماع في ميونيخ مع المسؤولين الروس، حيث قال دميتري ليتفين، مستشار الرئيس زيلينسكي، للصحفيين "ينبغي أن يكون هناك موقف مشترك متّفق عليه (مع حلفاء كييف) على الطاولة للتحادث مع الروس. في الوقت الحالي، ليس هناك أي شيء على الطاولة. ليست هناك محادثات مرتقبة مع الروس".

واتخذ المسؤولون الأوروبيون نهجا صارما بشكل معلن وعلى نحو استثنائي تجاه مبادرة السلام التي اقترحها ترامب، قائلين إن أي اتفاق سيكون من المستحيل تنفيذه ما لم يتم إشراكهم هم والأوكرانيين في التفاوض عليه.

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