يضم "مسؤولين كبار".. ترامب يكشف عن اجتماع ثلاثي حول أوكرانيا اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن مسؤولين رفيعي المستوى من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة سيعقدون اجتماعًا، يوم الجمعة، في مدينة ميونيخ الألمانية، التي تستضيف مؤتمرًا أمنيًا دوليًا.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "سيُعقد اجتماع في ميونيخ غدًا، وستكون روسيا ممثلة هناك، إلى جانب مسؤولين من الولايات المتحدة. أوكرانيا مدعوّة أيضًا"، وفق "فرانس برس".

وأضاف: "لست متأكداً من هوية الأشخاص الذين سيمثلون كل بلد، لكنهم سيكونون مسؤولين كباراً من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة".

وفي رده على سؤال حول مدى ثقته بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ترامب: "نعم، أصدق أنه يريد السلام. أنا أعرفه جيدًا... أعتقد أنه يسعى إلى اتفاق"، وفق ما أوردته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وعن دور أوكرانيا في المفاوضات، شدد ترامب على أن "أوكرانيا ستكون حاضرة على طاولة المفاوضات، فهي جزء من العملية"، بحسب الوكالة الروسية.